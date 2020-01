Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio eletto Performance SUV 2020

Il prestante Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è stato elogiato nella classe Performance SUV in occasione dei 4×4 Magazine Awards 2020. Il team di esperti della rivista 4×4 hanno apprezzato molto la versione performante del primo SUV della casa automobilistica di Arese per la sua combinazione di dinamica di guida su strada, motore V6 e praticità.

Alan Kidd, redattore del magazine 4×4, ha dichiarato: “Ci sono tanti SUV ad alte prestazioni là fuori ora e così tanti con buone prestazioni, o almeno molto veloci. Ma non abbiamo trovato nulla che corrispondesse allo Stelvio Quadrifoglio”.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: la rivista britannica 4×4 elogia le performance del SUV del Biscione

Kidd ha proseguito dicendo: “Anche il resto della gamma Stelvio è eccellente, ma il Quadrifoglio è davvero qualcosa di molto speciale. Non si tratta solo di avere un V6 biturbo da 510 CV che urla. A livello dinamico, questo veicolo non è stato eguagliato da nessun altro SUV guidato da noi. Quando lo metti in modalità Race, inoltre, resta comunque prevedibile e facile da controllare”.

Il redattore ha concluso dicendo: “A differenza di tanti 4×4 performanti, non si sente pesante. In qualche modo, il Quadrifoglio riesce ancora ad essere un ottimo veicolo a cinque posti con la possibilità di trasportare anche enormi carichi“.

Oltre alla distribuzione del peso 50:50 e alla trazione integrale Q4, l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio dispone di un potente motore V6 biturbo benzina da 2.9 litri capace di sviluppare una potenza di 510 CV a 6500 giri/min e 600 nm di coppia massima a 2500-5500 giri/min.

Questo permette al SUV di raggiungere una velocità massima di 283 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi. Se ciò non bastasse, il veicolo dispone di tecnologie avanzate progettate per massimizzare le prestazioni dinamiche.