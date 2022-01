Dodge Avenger torna come muscle car elettrica?

Dodge Avenger è il nome di una berlina che la casa automobilistica americana ha commercializzato sino al 2014 e che poi è stata sostituita nella gamma di Dodge dalla Dart. In America nelle scorse ore alcuni siti hanno annunciato che un paio di domande di marchio per il nome “Avenger” sono state depositate in Serbia e Islanda dal gruppo Stellantis.

Dodge Avenger torna sul mercato in versione muscle car elettrica?

Quando vengono pianificati nuovi modelli, le case automobilistiche iniziano rapidamente a garantirsi i diritti di denominazione in più paesi. Questo dunque fa pensare che il gruppo automobilistico possa voler riportare in vita il famoso modello. Resta da vedere se Stellantis prevede davvero di far rivivere questo nome per un modello futuro o semplicemente vuole salvaguardare i suoi diritti su questo marchio.

Quello che possiamo confermare è che Stellantis si sta muovendo rapidamente verso il lancio di veicoli completamente elettrici, anche per il marchio Dodge. Nel 2024, però, dovrebbe arrivare una muscle car completamente elettrica. Chiamarla Avenger potrebbe sembrare strano ma la maggior parte degli acquirenti assocerà il nome alla Marvel, e questo potrebbe dare al modello un vantaggio unico sul mercato.

L’auto dunque secondo alcuni potrebbe tornare sul mercato come muscle car elettrica e sfruttare la popolarità che il nome ha nel frattempo ricevuto grazie alla Marvel. Ovviamente al momento si tratta di semplici supposizioni.

Molto presto sapremo se questo nome verrà effettivamente sfruttato nei prossimi anni da Dodge. Infatti anche la casa americana nel corso di questo 2022 dovrebbe svelare quale è il suo piano per i prossimi anni. Al momento l’unica cosa sicura è che anche questo marchio verrà elettrificato nel prossimo futuro.

