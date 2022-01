Fiat 500: nella top ten delle auto più vendute in Germania

Arrivano belle notizie per Fiat dalla Germania. Andando a spulciare le classifiche di vendita del mercato auto tedesco per quanto concerne il 2021 risulta che Fiat 500 è nella top ten delle auto più vendute in assoluto in quel paese. Si tratta insomma di un’ottima notizia se si considera che quello è il principale mercato automobilistico europeo come numero di auto immatricolate. L’Autorità federale per i trasporti automobilistici tedeschi ha inserito la piccola city car di Fiat alla posizione numero 10.

In Germania Fiat 500 nella top ten delle auto più vendute nel 2021

In totale la principale casa automobilistica italiana ha venduto quasi 36.000 unità di Fiat 500 in Germania nel 2021. La vettura si piazza tra le auto elettriche più vendute in assoluto nel paese tedesco. Il suo exploit ha dato un grosso contributo nella crescita di Fiat e più in generale del gruppo Stellantis nell’importante mercato auto tedesco.

Nel mercato delle auto vendute a privati, Fiat è l’unico marchio di massa a crescere in Germania nel 2021 rispetto al 2020. Insomma la nuova Fiat 500 sembra aver dato un vero e proprio scossone alle vendite della casa italiana in Europa. Si spera naturalmente che le cose possano andare ancora meglio nel 2022 che è appena iniziato.

Ricordiamo che la nuova Fiat 500 elettrica viene prodotta da Stellantis presso lo stabilimento di Mirafiori vicino Torino. La vettura dovrebbe subire in questo 2022 un aumento della produzione dato che le richieste in tutto il mondo per lei sono in aumento.

Molto probabilmente questa auto rappresenterà una sorta di ispirazione per le future auto elettriche di Fiat che la casa italiana intende lanciare sul mercato nei prossimi anni. Ricordiamo infatti che entro il 2030 l’intera gamma della casa italiana sarà completamente elettrificata.

