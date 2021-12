Quattro stelle alla Fiat 500 elettrica nel crash test Euro NCAP

Undici i nuovi modelli testati nel sesto e ultimo appuntamento crash test Euro NCAP 2021. Quattro stelle alla Fiat Nuova 500 elettrica (vedi foto in apertura). Ricordiamo che il massimo è cinque stelle su cinque. E che l’ente della Commissione Europea che valuta la sicurezza delle macchine diventa sempre più severo.

Fiat 500 elettrica: quali percentuali nel crash test Euro NCAP

Dove poteva migliorare la Fiat Nuova 500 elettrica nel crash test Euro NCAP? Ecco l’analisi precisa e dettagliata di ClubAlfa. Abbiamo 76 punti su 100 nella protezione occupanti adulti. Un 80% nella protezione bimbi.

Poi 67% nella tutela degli utenti deboli, ovviamente esterni: pedoni e ciclisti. E un 67% nei sistemi di assistenza elettronica: forse qui, facendo un pelo meglio, si toccavano le 5 stelle.

E le altre 10 auto? Cinque stelle per la BMW iX, le Genesis G70 e GV70, la Mercedes EQ EQS, la Nissan Qashqai, la Skoda Fabia e la Volkswagen Caddy. Quattro stelle per la MG Marvel R. Solo una stella per la Dacia Spring, zero stelle per la Renault Zoe. Nessun’altra vettura Stellantis.

Brilla la BMW iX: completa la dotazione di sistemi di assistenza alla guida, comprensiva del monitoraggio dello stato psico-fisico del conducente.

Male la Dacia Spring, il primo mezzo completamente elettrico della marca che si contraddistingue per l’economicità dei propri modelli. Solo una stella. Come spiega l’analisi ACI, a causa della scarsa protezione di torace, cranio e collo. E per le difficoltà ad aprire le portiere dopo l’impatto. Anche la dotazione di sistemi di assistenza alla guida, valutata di livello base, ha penalizzato fortemente la valutazione finale.

Zero stelle alla Renault Zoe, motorizzazione elettrica: pesano la bassa valutazione della protezione degli occupanti a bordo e la scarsa disponibilità dei sistemi di assistenza alla guida. Forti criticità per la debole protezione di femore, torace, collo e testa sia degli occupanti che dei bambini. I sistemi ADAS sono disponibili solo come optional, ma non sono stati valutati a norma del protocollo Euro NCAP, dice l’ACI.