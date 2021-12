Fiat 500 è l’auto usata più ricercata sul Web

L’ultima generazione della Fiat 500 sta riscuotendo un certo successo sul mercato, principalmente grazie alla versione completamente elettrica che è la più venduta in Italia. Nel complesso, la 500 rimane fra le vetture più apprezzate in Europa e nel nostro Bel Paese.

Nelle scorse ore è stato rivelato che l’auto del marchio torinese è anche fra le più apprezzate nel mercato dell’usato. Uno studio condotto da BrumBrum svela che la Fiat 500 è stata l’auto usata più ricercata su Internet.

Fiat 500: uno studio di BrumBrum rivela che è l’auto usata più ricercata online

Il famoso sito Web di auto a noleggio a lungo termine ha realizzato un’indagine sui modelli più ricercati online in Italia su Google e altri motori di ricerca. Solitamente la Fiat Panda è sempre una delle auto più acquistate dagli italiani, ma nello studio di BrumBrum si è presa la settima posizione.

In particolare, la classifica è così composta: Fiat 500, Audi A1, Jeep Renegade, Mercedes Classe A, Smart ForTwo, Jeep Wrangler, Fiat Panda, Audi A3, Range Rover Evoque e Peugeot 3008. Nella top 10, dunque, Stellantis è riuscito a prendersi diverse posizioni con i suoi brand Fiat, Jeep e Peugeot.

L’analisi svolta dal famoso sito Web rivela che le auto usate più ricercate in rete appartengono ai segmenti city car e utilitarie. La Fiat 500 è la migliore scelta per tutti coloro che cercano un’auto da guidare in città, ponendosi davanti a Smart e alla Panda.

Tra le utilitarie, invece, spiccano la Mini Cooper a cinque porte, l’Audi A1 e la Peugeot 208. Al terzo posto fra i segmenti ci sono le berline. In questo caso, la Classe A si è presa il primo posto, seguita da Audi A3 e BMW Serie 1. In quarta posizione abbiamo i SUV con Jeep che occupa le prime due posizioni grazie a Renegade al primo posto e Wrangler al secondo.

I crossover si sono piazzati, invece, in quinta posizione con il Volkswagen T-Roc in prima posizione. Quest’ultimo veicolo si trova al 13° posto nella classifica generale. Infine, l’indagine condotta da BrumBrum rivela station wagon e monovolume come ultime due categorie di veicoli tra le più ricercate nel mercato dell’usato.