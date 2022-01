La Ferrari scalda i motori a Fiorano

La Ferrari nelle scorse ore ha anticipato i suoi rivali e ha annunciato che questa settimana affronterà quattro giorni di test sul circuito di sua proprietà, a Fiorano, a cui parteciperanno i suoi piloti abituali Carlos Sainz e Chales Leclerc, oltre al suo collaudatore Robert Shwartzman. Quest’ultimo lavorerà con la SF21 dello scorso anno.

In attesa che il team di Maranello presenti pubblicamente la nuova vettura per la stagione 2022 il 17 febbraio, Carlos Sainz si metterà al volante nella sessione di giovedì, dopo il compagno di squadra Charles Leclerc e il collaudatore Shwartzman.

Ferrari annuncia quattro giorni di test a Fiorano prima del debutto ufficiale della monoposto

Il pilota spagnolo, che ha esordito alla guida della Ferrari lo scorso 28 gennaio, ha concluso la sua prima stagione vestito di rosso davanti a Leclerc e si è classificato quinto nella classifica generale, dietro ai piloti di Red Bull e Mercedes. Sainz si metterà alla guida della nuova Ferrari il 26 gennaio quando uscirà per la prima volta sulla pista di Fiorano.

In questo modo il team inizierà a prepararsi per quella che si spera possa essere per la Ferrari una stagione di successo, in cui gli uomini della scuderia del cavallino rampante potranno sfruttare il cambio delle regole della F1 per avvicinarsi a Mercedes e Red Bull e tornare a lottare per la vittoria.

Secondo i piani svelati oggi dalla Scuderia del cavallino rampante, questo mercoledì scenderà in pista Charles Leclerc, seguito da Carlos Sainz giovedì e dal collaudatore Robert Shwartzman, domani, mercoledì e giovedì. Vedremo dunque che novità arriveranno da Fiorano per quanto riguarda la Ferrari che si augura di poter finalmente essere protagonista in Formula 1 dopo alcune stagioni assolutamente da dimenticare.

