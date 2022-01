Jeep Wagoneer: avvistata versione a passo lungo

Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer sono i due SUV più grandi tra quelli presenti nella gamma della casa automobilistica americana con i loro oltre 5 metri di lunghezza. Nonostante una presenza imponente i due modelli non riescono a tenere testa negli Stati Uniti a veicoli che sono ancora più grandi come ad esempio Suburban, Yukon XL, Escalade ESV, Expedition Max e Navigator L. Le cose però potrebbe cambiare molto presto. Infatti nelle scorse ore è stato avvistato negli Stati Uniti quello che sembra essere il prototipo camuffato di una versione a passo lungo di Jeep Wagoneer.

Negli USA avvistato il prototipo di Jeep Wagoneer a passo lungo

Che si tratti di una versione più estesa di Jeep Wagoneer è dimostrato dal fatto che l’auto è stata fotografata insieme ad una versione attuale del SUV di Jeep e appare evidente che questo modello abbia una maggiore lunghezza. Oltre ad apparire ad occhio come un modello più lungo, ci sono un paio di indicatori rivelatori della maggiore lunghezza di questa Wagoneer.

Innanzi tutto la linea di taglio della porta posteriore è diversa nel SUV camuffato, poiché corre fino al davanzale invece che nel parafango posteriore. In secondo luogo, quando si confrontano i finestrini più arretrati fianco a fianco, il finestrino del modello a passo lungo si allunga un po’ di più rispetto al finestrino del modello di lunghezza standard.

Questa prova ci dice che molto probabilmente Jeep Wagoneer e il Grand Wagoneer extra-large arriveranno presto. Quando verrà lanciato, sospettiamo che il passo extra garantirà molto più spazio di carico e forse anche più spazio nella seconda e terza fila per i passeggeri.

Vedremo dunque nelle prossime settimane quali altre novità arriveranno a proposito di questa nuova versione dei celebri modelli di Jeep che sicuramente negli Stati Uniti faranno furore andando a collocarsi in un segmento di mercato molto apprezzato da quelle parti.

Ti potrebbe interessare: Jeep Compass e Renegade e-Hybrid: svelata la nuova versione ibrida dei SUV