Peugeot: in Argentina in vendita modelli con più di 20 anni

Peugeot vanta un certo successo in Argentina. Tra tutti i paesi sudamericani è proprio quello il mercato che più di tutti premia le auto della casa automobilistica del Leone. In quel paese il marchio di Stellantis è presente sul mercato anche con modelli che ormai sono in gamma da oltre 20 anni. E’ questo il caso delle prime generazioni di 308, 2008 e Partner. Le auto vengono vendute a prezzi abbastanza elevati a causa dei tassi di cambio.

In Argentina esistono ancora sul mercato modelli di Peugeot con oltre 20 anni

La Peugeot 308 di prima generazione, commercializzata dal 2007 al 2014 in Europa, è ancora nel catalogo della casa costruttrice in Argentina. Aggiornata nel 2015, viene proposta sia nella versione benzina che in quella diesel con potenze che vanno da 115 CV a 165 CV, con un prezzo di partenza pari di circa 25.000 euro.

Anche la seconda generazione della 308 che in Europa è stata appena sostituita da una terza generazione, è disponibile anche in Argentina con il nome 308 S e potrebbe rimanere sul mercato sud americano ancora per qualche tempo.

In Argentina presente anche la prima generazione della Peugeot 2008 che invece in Europa è uscita di scena nel 2019 sostituita dall’attuale versione. In quel paese l’auto della casa automobilistica del Leone ha subito un aggiornamento quasi tre anni fa ed è disponibile solo in una finitura Sport associata a un motore 1.6 L THP da 165 CV. La vettura per essere acquistata richiede l’equivalente di poco più di 35.000 euro.

Il record però spetta a Peugeot Partner. In Argentina viene venduta ancora la prima generazione lanciata nel 1998 che da noi è uscita di scena nel 2008. Il veicolo continua ad essere commercializzato da 24 anni. Il modello ha ricevuto solo alcuni miglioramenti che sono stati effettuati dalla casa francese nel 2017.

