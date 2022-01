Auto elettrica Sony vera avversaria di Tesla?

Modello Tesla: ecco quello che parecchi Gruppi auto cercano di imitare. Con vetture elettriche ultra prestazionali, riduzione dei costi, marketing accattivante. Nel mentre che la Casa di Elon Musk, rivoluzionaria nel settore automotive, fa sfracelli nel mondo, cercasi vero avversario. Al momento non c’è. Forse, l’auto elettrica Sony potrebbe dare fastidio al Costruttore californiano.

Per ora, Sony ha mostrato solo qualche cenno di bravura. Partecipando alle edizioni 2020 e 2022 del CES di Las Vegas, con berlina Vision-S 01 e il SUV Vision-S 02. Poi, Izumi Kawanishi, senior general manager della divisione Mobility del gigante dell’elettronica, ha lasciato capire che l’azienda potrebbe scommettere sulla macchina a pila. Interessante il suo pensiero in un’intervista alla Reuters, così riassumibile: per Sony, il rischio di ignorare le auto elettriche è maggiore della sfida che pongono.

Auto elettrica Sony: un bivio

Il bivio è questo. O la Sony fa da sé, impiegando risorse in quantità immense: parliamo di elettriche super connesse e molto sexy, e non di macchinine a batteria. O la Sony trova alleati adeguati: servono linee produttive. Come accaduto con l’austriaca Magna International per le Vision. Un mezzo iper tecnologico, perché così potrebbe essere affascinante come e più di Tesla. La Vision-S è stracolma sensori interni ed esterni ed è usata da Sony per testare le sue tecnologie per la guida autonoma al 100%.

In più, serve un lavoro super per l’immagine. affinché la Sony divenga uno status symbol, proprio come lo è Tesla. Anche il modello base del Costruttore USA attrae gli appassionati.

In particolare, Sony ha sviluppato una tecnologia di pilotaggio remoto proprietaria che sfrutta le potenzialità della connettività 5G per la trasmissione di video, dati telemetrici e segnali di controllo, in collaborazione con Vodafone. In occasione del CES 2022, Sony ha rilasciato un video della sperimentazione, che mostra la Vision-S 01 girare su pista in Germania venendo pilotata da remoto da un team in Giappone. Guarda qui sotto.