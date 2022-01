Citroen: importante nomina in Germania

Novità importante per Citroen dalla Germania. Nelle scorse ore infatti è giunta notizia che da febbraio Nicolas Luttringer sarà il nuovo Head of Marketing di Citroën Germany. Il 53enne attualmente lavora per la casa automobilistica francese in Cina come Direttore Marketing. In Germania succede a Grégory Fiorio, che sta assumendo un nuovo incarico all’interno del gruppo Stellantis.

Citroen: Nicolas Luttringer diventa il nuovo Marketing Manager in Germania

Con il suo arrivo, la divisione tedesca di Stellantis vuole dare nuovi impulsi in questo Paese. “Insieme a lui, vogliamo rafforzare ulteriormente l’immagine del marchio Citroen in Germania, lanciare campagne innovative e far avanzare ulteriormente la nostra offensiva di elettrificazione”, afferma Wolfram Knobling, numero uno di Citroën in Germania. Per quanto concerne Grégory Fiorio, che ricopre la posizione di CMO in Germania dall’inizio del 2018, per lui si stanno aprendo nuovi orizzonti. Infatti il dirigente assumerà una nuova posizione all’interno del Gruppo Stellantis.

Nicolas Luttringer lavora per il marchio transalpino da 25 anni. Nel corso della sua lunga esperienza in Citroen ha ricoperto diverse posizioni nel marketing, nelle vendite e nella gestione dei prodotti. È responsabile del marketing della casa automobilistica francese in Cina dal 2018. Dal prossimo mese dunque sarà CMO in Germania. Luttringer, che parla correntemente il tedesco, conosce il mercato.

Questo in quanto da settembre 2015 a gennaio 2017 è stato responsabile della regione DACH dalla sede di Parigi come Marketing Communication Manager. Il dirigente è laureato all’ISG di Parigi, Institut Superier de Gestion e ha lavorato come consulente di gestione prima di entrare in Citroen. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dalla Germania per il marchio francese di Stellantis nei prossimi giorni.

Ti potrebbe interessare: Citroën C5 X: La vettura può essere ottenuta pagando 369 euro al mese tramite noleggio a lungo termine Free2Move