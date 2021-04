Ferrari Monza SP1 ed SP2, 458 Speciale A, F40 e altri modelli mostrano la loro bellezza in video

Lo youtuber Varryx ha pubblicato un video molto interessante sulla piattaforma di Google che racchiude diverse clip registrate in Italia durante la 1000 Miglia 2020. All’interno ci sono qualcosa come 84 Ferrari diverse che hanno invaso le strade del nostro Bel Paese.

Fra alcune delle auto presenti nel filmato abbiamo: 330 GT 2+2, 365 GTC4, 512 BB, 512 BBI, 328 GTS, Testarossa, F40, 456 GT, 575M Maranello, 360 Challenge Stradale, 599 GTB Fiorano, F430 Scuderia, Scuderia Spider 16M, 599 GTB Fiorano Coupé, 599 GTO, California, 458 Spider, F142, 458 Speciale, California T, 458 Speciale A, 812 Superfast, 488 Spider, FF, F12tdf, 488 GTB, Portofino, 488 Pista, 488 Pista Spider, 812 GTS e Monza SP1 ed SP2.

Ferrari: ecco alcune delle supercar più belle catturate sulle strade italiane

Fra le supercar moderne più esclusive del gruppo ci sono senza dubbio le Ferrari Monza SP1 ed SP2 appartenenti alla serie Icona. Parliamo di due vetture sportive da collezione con le tipiche forme delle barchette da competizione prodotte dalla casa automobilistica modenese. Esempi sono la 750 Monza e la 860 Monza degli anni ‘50.

Entrambi i modelli si differenziano esclusivamente per la quantità di posti a sedere in quanto la SP1 è una monoposto mentre la SP2 è una biposto, oltre al peso che è di 20 kg in più a sfavore della Monza SP2.

Le due speciali barchette moderne condividono la parte meccanica con la 812 Superfast/GTS. Sotto il cofano, infatti, è presente un motore V12 da 6.5 litri capace di sviluppare una potenza di 810 CV (10 CV in più della Superfast) a 8500 g/min. Grazie a questo prestante powertrain, le due vetture impiegano 2,9 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e 7,9 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima supera i 300 km/h.

Un’altra supercar molto interessante presente nel gruppo è la Ferrari 458 Speciale A prodotta in soli 499 esemplari. Grazie all’aerodinamica attiva e al motore V8, la vettura impiega soli 3 secondi per passare da 0 a 100 km/h.

Oltre a questo, il telaio è stato realizzato in 10 leghe di alluminio. Il tettuccio rigido si apre/chiude in soli 14 secondi. Rispetto alla versione coupé, la 458 Speciale A (Aperta) propone gli stessi paraurti e possiede delle pinne verticali che permettono di confluire il flusso dell’aria lungo la fiancata. Oltre a questo, è stato creato un nuovo cofano anteriore che presenta uno sfogo più grande al centro.

Infine, parliamo un po’ della Ferrari 328 GTS, una delle spider più apprezzate prodotte da Maranello. Assieme alla GTB, la 328 GTS fu il risultato finale dello sviluppo del motore trasversale V8 aspirato da 3.2 litri capace di erogare una potenza di 270 CV a 7000 g/min e abbinato a un cambio a 5 rapporti.

Rispetto alla precedente 308 GTS, il nuovo modello aveva delle linee spigolose addolcite, oltre a un frontale e un posteriore ridisegnati e un paraurti in tinta. Inoltre, con la Mondial, la Ferrari 328 GTS condivideva la griglia del radiatore e la disposizione dei fari anteriori.

