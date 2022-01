Alfa Romeo Tonale: sulla neve in Nord Europa [FOTO E VIDEO]

Con la presentazione fissata (perlomeno in via ufficiosa) al prossimo 8 febbraio, il debutto dell’Alfa Romeo Tonale appare ormai sempre più vicino. I prototipi impegnati in lunghe ore di test potrebbero quindi trovarsi all’interno di un set di prove ormai quasi terminate, ma un gruppetto di interessanti Alfa Romeo Tonale sono state avvistate in questi ultimi giorni fra i percorsi innevati del Nord Europa. Un’attività necessaria e praticata effettivamente da ogni costruttore.

Le immagini che riportiamo qui ci mostrano ancora diverse Alfa Romeo Tonale ancora camuffate, ma capaci di introdurre qualche piccolo dettaglio in più. Emerge ad esempio, grazie ad un camuffamento non particolarmente dedito a modificare le forme essenziali del primo C-SUV del Biscione, un insieme di linee e volumi che sembrano effettivamente derivare fortemente dalla Tonale Concept vista al Salone di Ginevra del 2019.

Forse l’unica differenza più marcata (al netto di ovvie caratterizzazioni utili a definire uno stile valido per la circolazione stradale “omologata”) è rappresentata dalla presenza della maniglia utile ad aprire le portiere posteriori. Per il resto, sembra che la cura applicata da Jean-Philippe Imparato, che ha deciso di rinviare di qualche mese il debutto, non sia stata esclusivamente destinata a rivedere elementi relativi alla propulsione: sono cambiate effettivamente tante cose rispetto al grigio modello sfuggito in fase di clinic test che tanto aveva fatto storcere il naso a chiunque.

Questa Alfa Romeo Tonale dovrà essere il biglietto da visita per il rilancio

D’altronde su questa nuova Alfa Romeo Tonale il Biscione ripone grosse speranze di ripresa. Dopo anni di inesorabile declino, certificato da dati di vendita a tratti fortemente preoccupanti, l’avvento della Tonale dovrebbe riportare in Alfa Romeo una fetta di pubblico che vede nel Segmento di appartenenza della vettura uno sbocco sempre più agguerrito all’interno del mercato.

Da queste nuove immagini emerge ancora una volta, forse ancora meglio, l’interessante design dei fanali posteriori con caratterizzazione a LED tridimensionale ed elemento orizzontale congiungente le due estremità interrotto solamente dal logo Alfa Romeo disposto al centro del portellone. I diversi prototipi portati in Nord Europa definiscono anche una firma luminosa all’anteriore differente. Come era stato già notato altre volte, pare ormai chiaro che l’Alfa Romeo Tonale sarà interessata da una doppia possibilità in termini di caratterizzazione stilistica dei fari con due opzioni disponibili: una dotata del triplo elemento a LED, ripreso dalla Tonale Concept, e una più semplice con proiettore “standard”. In entrambi i casi però la tecnologia adottata dovrebbe rimanere la Full LED.

Rimangono ancora nascoste le linee del paraurti posteriori, nello specifico per quanto riguarda la zona destinata ai terminali di scarico (sebbene su una Tonale fra quelle avvistate si notano due aperture alle estremità del paraurti) che dovrebbe introdurre elementi fittizi alle estremità con l’effettivo tubo di scarico singolo che invece si troverà al di sotto del paraurti stesso. Risulta più scoperto, perché privo di importanti camuffamenti, la zona delle prese d’aria sul paraurti anteriore che va a costituire il classico Trilobo Alfa Romeo: elemento praticamente ricalcato dall’impostazione stilistica della Tonale Concept.

Va poi fatto notare che le Alfa Romeo Tonale avvistate in Nord Europa sono state “accompagnate” da una BMW X1: il SUV dell’Elica rappresenta una fra le competitor del C-SUV di Alfa Romeo, un metro particolarmente valido per apprezzarne le volumetrie e le caratteristiche stilistiche effettivamente permettono alla Tonale di non sfigurare assolutamente.

Foto, Autoevolution