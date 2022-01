Peugeot 208: oltre 30.000 immatricolazioni in Italia nel 2021

La Peugeot 208 conferma ancora una volta dei numeri di grande rilievo nel mercato italiano. Il 2021 appena concluso è l’anno record in termini di vendite per l’ultima Peugeot eletta Auto dell’Anno 2020 grazie a oltre 30.000 contratti siglati negli scorsi 12 mesi.

Una delle Peugeot più amate dai clienti italiani si presenta oggi con una novità che riguarda il posto guida delle versioni dotate di cambio automatico. Grazie al nuovo selettore, il guidatore può beneficiare di una migliore facilità d’uso e reattività d’utilizzo del comando e il tunnel centrale guadagna in pulizia stilistica.

Peugeot 208: il 2021 si chude con oltre 30.000 unità vendute in Italia

Grazie anche alla disponibilità della versione 100% elettrica, la 208 si presenta al pubblico italiano in sette diversi allestimenti che puntano a mantenere alto il valore futuro della vettura. Oltre 30.000 clienti l’hanno scelta negli ultimi 12 mesi, un numero che arriva a oltre 65.000 dal lancio avvenuto verso la fine del 2019.

Dunque, la Peugeot 208 continua a salire in termini di vendite, rimanendo uno dei modelli più graditi dal pubblico italiano, anche se subito dopo il SUV 2008, che da poco l’ha scalzata dalla vetta delle Peugeot più vendute nel Bel Paese.

I motori benzina, diesel e 100% elettrico fanno parte del concetto Power of Choice che la casa del Leone da tempo sta proponendo al pubblico per offrire massima libertà di scelta in termini di alimentazione, senza dover scendere a compromessi di alcun tipo.

Come anticipato qualche riga fa, la precedente leva di selezione del cambio Snake, presente nelle versioni con cambio automatico, lascia il posto al nuovo selettore e-toggle. Il suo look minimalista libera spazio nel tunnel centrale e rende ancora più futurista il posto del guidatore, risultando nel contempo più pratico e consentendo la selezione di differenti posizioni del cambio con l’uso di un solo dito, tutto a vantaggio della rapidità di utilizzo.

Un dettaglio non da poco per questo modello che rappresenta la porta d’ingresso all’ampia gamma della casa automobilistica francese, in cui il piacere di stare alla guida ha sempre un ruolo di primo piano.

In questo 2022, nel listino italiano, viene poi confermata la struttura di gamma che punta a valorizzare i contenuti del prodotto, offrendo allestimenti comprensivi di dotazioni che in passato erano disponibili solo come optional.

Sette diversi allestimenti fra cui scegliere

Sette diversi allestimenti che hanno il compito di rispondere alle esigenze individuali dei clienti italiani: Like, Active, Active Pack, Allure, Allure Pack, GT e GT Pack. Nel listino valido dal 3 gennaio, la Peugeot 208 parte da 16.900 euro nella versione Like con motore benzina PureTech da 75 CV, perfetta anche per i neopatentati.

Il pluripremiato tre cilindri da 1.2 litri sale a 100 CV grazie al turbo a partire dall’allestimento Active Pack e proposto sia con cambio manuale che automatico a 8 marce. Quest’ultimo è disponibile di serie dalla più potente variante da 130 CV.

Con 21.100 euro si accede al diesel BlueHDi da 1.5 litri da 100 CV con l’allestimento Active mentre la Peugeot e-208 full electric è acquistabile a partire da 33.850 euro (al lordo di eventuali incentivi) in allestimento Active.