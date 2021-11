Citroën C5 X debutterà presto in un importante mercato

La Citroën C5 X 2022 debutterà in un altro importante mercato, ossia quello australiano, entro ottobre 2022 come quarto modello proposto in Australia dalla casa automobilistica francese. La nuova C5 X cambia lo stile della carrozzeria da berlina di medie dimensioni della precedente C5 per una versione high-riding ispirata ai SUV su una station wagon.

Parlando con i media australiani in occasione del lancio della nuova C4, i dirigenti di Citroën Australia sono stati intervistati per scoprire le caratteristiche della versione australiana. È probabile che la Citroën C5 X, destinata al mercato australiano, sarà proposta con un gruppo propulsore ibrido plug-in nella stessa configurazione disponibile in Europa.

Citroën C5 X: il debutto in Australia è previsto nel terzo trimestre del 2022

Kate Gillis, general manager di Peugeot-Citroën Australia, ha detto: “Quello su cui stiamo lavorando in questo momento è ottenere le specifiche corrette. Per quanto riguarda la versione ibrida plug-in, è assolutamente sul tavolo al momento per la valutazione, ma saremo in grado di fornire ulteriori dettagli man mano che ci avvicineremo al lancio“.

I dettagli rimangono ancora scarsi, ma la gamma della vettura sarà completata con una variante ibrida plug-in da 225 CV con motore turbo benzina da 1.6 litri da 180 CV abbinato a un powertrain elettrico da 108 CV e una batteria da 11,9 kWh per un’autonomia di 50 km in modalità full electric e con una singola ricarica.

Saranno offerti anche motori a benzina tradizionali, probabilmente nelle varianti del familiare quattro cilindri turbo da 1.6 litri utilizzato anche da Peugeot sulla 508, capace di sviluppare 225 CV.

Ci aspettiamo una versione di fascia top della nuova C5 X destinata al mercato australiano con lusso, tecnologia e caratteristiche di sicurezza disponibili sugli allestimenti top presenti nel vecchio continente.

Tra questi troveremo sistema di infotainment con display touch da 12”, supporto Apple CarPlay e Android Auto wireless, cerchi da 19”, sedili Advanced Comfort, ammortizzatori adattivi con tre modalità, guida semi-autonoma di Livello 2 e vari sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) come il cruise control adattivo e l’aiuto al mantenimento della corsia di marcia.

La nuova Citroën C5 X venduta in Europa e Cina viene costruita negli stabilimenti presenti a Chengdu (in Cina), quindi molto probabilmente le unità destinate all’Australia preverranno dalla stessa fabbrica.