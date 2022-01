Fiat Strada inizia il 2022 nel migliore dei modi

In Brasile il pickup Fiat Strada ha aperto il suo 2022 esattamente come aveva chiuso il 2021: in testa alla classifica delle vendite. Il veicolo compatto della principale casa automobilistica italiana è infatti il modello più venduto secondo i dati ufficiali relativi alla prima metà del mese di gennaio del 2022. In totale il modello di Fiat ha immatricolato la bellezza di 3.393 unità. Questo lo rende leader sia tra le auto che tra i veicoli commerciali leggeri.

Fiat Strada è leader delle vendite in Brasile nella prima metà di gennaio 2022

Dunque Fiat Strada sembra continuare sulla stessa falsariga del 2021 anno che per la prima volta lo ha visto diventare leader del mercato auto del Brasile con oltre 100 mila unità immatricolate. Per il gruppo Stellantis comunque le novità non finiscono qua. Infatti se si considerano le sole automobili, al primo posto troviamo un altro modello appartenente ad uno dei suoi brand. Ci riferiamo alla Jeep Renegade.

La vettura di Jeep guida provvisoriamente la classifica con 2.967 unità vendute nella prima metà del mese di gennaio del 2022. Molto bene anche Jeep Compass, che è terza nella classifica delle sole auto con 2.393 immatricolazioni. Ovviamente Renegade è anche prima tra i SUV. In parole povere Stellantis anche nella prima metà di gennaio ha fatto l’en plein.

Tornando a Fiat, oltre a Fiat Strada da segnalare nella top ten la presenza del SUV compatto Fiat Pulse con 1.715 unità si piazza al nono posto. Le sue immatricolazioni man mano che gli ordini verranno soddisfatti sono destinate ad aumentare mese dopo mese.

Fiat Strada da quest’anno può contare anche sulla prima versione dotata con cambio automatico CVT che sembra essere molto apprezzata dai clienti brasiliani di Fiat secondo quanto trapela dalla stessa casa automobilistica. Insomma il 2022 sembra essere iniziato bene per Stellantis e si spera che le cose vadano sempre meglio in Brasile nel corso dei prossimi mesi.

