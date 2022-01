Opel Rocks-e 09: debutta l’edizione speciale dedicata al Borussia Dortmund

Opel ha annunciato nelle scorse ore un’edizione speciale limitata della Opel Rocks-e, il primo SUM (Sustainable Urban Mobility) della casa automobilistica tedesca, dedicata ai fan del Borussia Dortmund (Ballspielverein Borussia 09 Dortmund – BVB).

Con questo particolare modello, il produttore di Stellantis rende possibile una mobilità senza emissioni con il Blitz per i giovani tifosi del famoso club calcistico tedesco. Questo perché la Rock-e può essere guidata già all’età di 15 anni usando la patente di guida AM1. In futuro, anche i giovani “Borussi” potranno viaggiare 100% in elettrico con i colori del club.

Opel Rocks-e 09: debutta in Germania in soli 1909 esemplari

Mentre l’auto elettrica da città, lunga appena 2,41 metri, è di per sé già una vera attrazione, la Opel Rocks-e 09 Edition, costruita in soli 1909 esemplari (anno della fondazione della squadra), è ancora più unica poiché dispone di vari inserti neri e gialli sia dentro che fuori che attirano l’attenzione di tutti. Inoltre, è disponibile in Germania al prezzo di 9009 euro (Iva inclusa).

Albrecht Schäfer, direttore marketing di Opel Germania, ha dichiarato che la nuova Rocks-e 09 è un vero must per tutti i giovani fan del Borussia Dortmund che vogliono viaggiare a emissioni zero su quattro ruote. Inoltre, questa edizione speciale rappresenta la collaborazione di lunga data tra Opel e la squadra calcistica.

Il nero e il giallo sono i colori del Borussia Dortmund e li ritroviamo anche sulla nuova Opel Rocks-e 09. Tra le dotazioni di serie abbiamo esclusivi adesivi 09 su entrambe le portiere del veicolo e dei coprisedili BVB.

È possibile ordinare facilmente il quadriciclo leggero completamente elettrico con pochi click usandolo l’OpelStore. Inoltre, inclusi nel prezzo uno zaino sportivo BVB, un adesivo BVB e una maglia BVB da trasferta o da casa con il nome e il numero del giocatore preferito della squadra.

Ordinando la Rocks-e 09 entro il 30 aprile 2022, inoltre, si ha anche la possibilità di vincere dei biglietti per due persone per assistere all’ultima partita casalinga della stagione che si svolgerà il 14 maggio, oltre a un tour dello stadio e un incontro con due giocatori e la leggenda del Borussia Dortmund Norbert “Nobby” Dickel.

Ricordiamo che la Opel Rocks-e viene fornita con una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh che garantisce fino a 75 km di autonomia massima con una singola ricarica. Il piccolo motore elettrico da soli 8 CV di potenza permette alla vettura di raggiungere una velocità massima di 45 km/h, il tutto in un corpo dal peso di soli 425 kg. Utilizzando una presa domestica da 220V, la batteria della Rocks-e può essere ricaricata in sole 3 ore dallo 0% al 100%.