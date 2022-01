Jeep Renegade e Fiat 500X dominano tra i SUV in Italia nel 2021

Arrivano buone notizie dall’Italia per il gruppo Stellantis. Secondo i dati ufficiali di vendita sono tutti della società guidata da Carlos Tavares i 3 SUV più venduti nel nostro paese lo scorso anno. Nel 2021 infatti Jeep Renegade ha dominato nella sua categoria con oltre 35 mila immatricolazioni. Esattamente le vendite del modello di ingresso alla gamma di Jeep in Italia sono state esattamente 35.334.

Jeep Renegade si piazza in testa alla classifica dei SUV più venduti in Italia nel 2021

Al secondo posto della classifica dei SUV più venduti in Italia, troviamo un altro modello di Stellantis: Fiat 500X. Il crossover della principale casa automobilistica italiana che viene prodotto presso lo stabilimento di Melfi insieme a Jeep Renegade ha ottenuto un totale di 31.982 auto immatricolate lo scorso anno nel nostro paese. Il modello dunque si conferma uno dei preferiti dagli italiani quando si tratta di cambiare auto e scegliere un SUV.

Il dominio di Stellantis continua anche con il terzo SUV più venduto in Italia: Jeep Compass. Di questo modello lo scorso anno nel nostro paese sono state vendute 28.578 unità. Tra l’altro questo modello è stato il più venduto tra i SUV ibridi seguito da Jeep Renegade.

Sempre a proposito del gruppo automobilistico, nato a gennaio dello scorso anno dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA, segnaliamo la presenza di altri due modelli nella classifica dei primi 10 SUV più venduti. Ci riferiamo a Peugeot 2008 e Peugeot 3008 che si sono piazzati rispettivamente in ottava e nona posizione. 2008 ha ottenuto 25.505 immatricolazioni, Peugeot 3008 esattamente 20.878.

Insomma sicuramente un’ottima annata per Jeep Renegade e più in generale per il gruppo Stellantis. Si spera naturalmente di continuare così anche nel 2022 un anno importante per la casa americana che farà debuttare un nuovo B-SUV che dovrebbe far aumentare e non di poco le sue vendite in Italia e più in generale un po’ in tutta Europa.

