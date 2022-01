DS Automobiles: Di Nardo nuovo responsabile vendite in Italia

Importante novità per DS Automobiles in Italia. La casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis ha annunciato nelle scorse ore che Roberto Di Nardo è il nuovo responsabile delle vendite del brand premium nel nostro paese. Nell’esercizio delle sue funzioni, Di Nardo riporterà a Eugenio Franzetti, managing director di DS Automobiles in Italia.

Di Nardo ha 34 anni ed è originario di Napoli. Nonostante la giovane età possiede già un bagagliaio di esperienze molto vasto nel settore automotive. Ha iniziato in Jaguar Land Rover Italia per poi passare al gruppo PSA nel 2018. Ultimamente ricopriva il ruolo di sales operations manager in Opel. In DS Automobiles il dirigente avrà il compito di far aumentare le quote di mercato del marchio francese nel nostro paese e di consolidare la posizione premium del marchio nel nostro mercato con l’obiettivo di tenere alto il valore percepito del brand.

Questa nomina di Roberto Di Nardo arriva in un momento molto importante per DS Automobiles nel nostro paese. Infatti il marchio francese del gruppo Stellantis si sta preparando alla transizione verso una mobilità elettrica che avverrà entro il 2024.

Inoltre questo è un periodo di forte crescita del marchio in Italia, crescita che verrà ulteriormente consolidata dall’arrivo sul mercato della nuova DS 4. Il nuovo direttore delle vendite della casa francese dunque avrà il compito di fare in modo che tutto vada per il verso giusto per il marchio che insieme ad Alfa Romeo e Lancia rappresenta il non plus ultra della gamma di auto del gruppo Stellantis nei prossimi anni.

