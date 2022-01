Ferrari ha svelato i membri della sua Academy 2022

Importanti novità in casa Ferrari. Nelle scorse ore la scuderia del cavallino rampante ha svelato i membri della sua Academy per il 2022. In totale saranno 9 i giovani piloti che faranno parte della scuola messa in piedi dal team di Maranello. Questo è già il tredicesimo anno di attività della Ferrari Academy, il programma per i giovani piloti della scuderia del Cavallino Rampante creato nel 2009.

Ecco chi saranno i membri della Ferrari Academy nel 2022

I nove piloti sono: Mick Schumacher, Robert Shwartzman, Oliver Bearman, Rafael Camara, Laura Camps Torras, Arthur Leclerc, Maya Weug, James Wharton e Dino Beganovic. Oggi erano tutti presenti in sede tranne i primi due assenti giustificati in quanto impegnati nei rispettivi ruoli in F1. Il primo infatti come sappiamo è pilota del team Haas per il secondo anno mentre il secondo da quest’anno è collaudatore della Ferrari.

La stagione 2022 vedrà impegnati su più fronti i nove piloti della Ferrari Driver Academy. Schumacher e Shwartzman saranno impegnati in Formula 1. In Formula 2 nessun pilota della scuola Ferrari sarà impegnato in questa stagione a differenza di quanto avvenuto negli scorsi anni.

In Formula 3 invece ancora spazio per Arthur Leclerc, fratello di Charles alla sua seconda stagione nel campionato e per Oliver Bearman, che nel 2021 è stato il leader della Formula 4. Entrambi i piloti correranno con il team Prema.

Dino Beganovic sarà invece impegnato nel Campionato Europeo di Formula Regionale. In Formula 4 i rappresentanti della Ferrari Academy saranno invece 3: Maya Weug, al secondo anno nella categoria, James Wharton e Rafael Cȃmara. Infine Laura Camps Torras punterà invece sui kart. Camps Torras inoltre inizierà a prendere dimestichezza con le auto di Formula 4.

