Nuova Fiat Panda: sarà questo il suo aspetto?

La nuova Fiat Panda sarà centrale anche nel futuro del marchio come anticipato nelle scorse ore dal CEO Oliver Francois nel corso di un’intervista rilasciata ad Autoexpress. Proprio il magazine automobilistico inglese ha azzardato quale potrebbe essere l’aspetto della futura utilitaria di Fiat con un render pubblicato sul web e sulla rivista cartacea.

Sarà questo l’aspetto della nuova Fiat Panda?

Questo mostra una nuova Fiat Panda abbastanza diversa dal modello attuale come del resto era prevedibile immaginare visto quanto dichiarato da Oliver Francois ma anche da altri dirigenti di Fiat negli scorsi mesi.

L’auto arriverà sul mercato nei prossimi anni. Una data esatta per quanto riguarda il suo debutto ancora non si conosce. Molto probabilmente maggiori dettagli in proposito li avremo nel corso della giornata dell’1 marzo 2022, data in cui il gruppo Stellantis svelerà i suoi piani per il rilancio della principale casa automobilistica italiana.

Ricordiamo che della nuova Fiat Panda in passato si era detto che avrebbe visto aumentare le sue dimensioni, che sarebbe stata un’auto molto diversa dal modello attuale e che la concept car Fiat Centoventi avrebbe inevitabilmente influenzato il suo design.

Oliver Francois ha anche detto che la nuova Fiat Panda sarà una vettura completamente elettrica che dimostrerà che i veicoli a zero emissioni possono anche essere convenienti. Dunque per questo motivo il suo ruolo nella transizione di Fiat alla mobilità completamente elettrica, che avverrà entro il 2030, sarà fondamentale.

Vedremo dunque a proposito di questo modello di Fiat quali altre novità arriveranno nel corso delle prossime settimane dalla principale casa automobilistica italiana. Quello di cui siamo sicuri è che nei prossimi anni la casa italiana continuerà ad essere protagonista del mercato con tante novità interessanti che sono in arrivo.

Ti potrebbe interessare: Fiat Strada: nel 2021 è stato il decimo pickup più venduto al mondo