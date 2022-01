Nuova Fiat Punto: il nome potrebbe tornare

Interessante intervista concessa ad AutoExpress da parte del numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Oliver Francois. Il dirigente ha dato qualche anticipazione di quello che sarà il piano di rilancio della principale casa automobilistica italiana. Una delle cose più interessanti che sono state dette è che una nuova Fiat Punto potrebbe effettivamente tornare nella gamma del marchio di Stellantis.

La nuova Fiat Punto potrebbe effettivamente tornare: parola di Oliver Francois

Francois non si è voluto sbilanciare rivelando che tipo di auto sarebbe eventualmente la nuova Fiat Punto. Il CEO di Fiat ha però detto che la possibilità di puntare su famosi nomi di modelli, come quello della famosa berlina compatta e di Uno oltre che 500 e Panda, è assai concreta.

Per il resto il capo globale di Fiat ha detto che la casa italiana punterà ancora su modelli compatti. In particolare arriveranno utilitarie e SUV compatti di segmento B e C mentre non ci dovrebbe essere spazio per veicoli in segmenti più elevati come si era vociferato in passato.

Fiat Panda e 500 continueranno ad essere centrali per la gamma del brand di Torino. La nuova Panda servirà a rendere accessibili le auto elettriche a tutti. Confermato per questo modello un cambio di posizionamento.

Tornando alla nuova Fiat Punto, già da tempo si parlava di questa auto. Se in un primo momento, con l’avvento di Stellantis, il suo arrivo sembra certo, negli ultimi mesi i silenzi di Fiat in proposito hanno fatto temere un ripensamento.

Le ultime dichiarazioni di Oliver Francois però riaccendono le speranze di rivedere questa auto in una nuova versione o quanto meno di riavere nella gamma un’auto, anche se completamente diversa dal vecchio modello, ma con questo nome. Vedremo il prossimo 1 marzo che novità arriveranno in proposito.

Ti potrebbe interessare: Fiat Pulse: prezzo aumentato anche a chi aveva ordinato il SUV subito