Chrysler: saranno almeno 3 le auto elettriche in arrivo entro il 2028

Entro il 2028 Chrysler sarà una casa automobilistiche di sole vetture a zero emissioni. A quanto pare saranno almeno 3 le nuove auto elettriche che il marchio americano di Stellantis lancerà sul mercato entro quella data. Una di queste 3 sappiamo già che sarà la versione di produzione del crossover Chrysler Airflow che è stato mostrato al CES di Las Vegas 2022.

Saranno almeno 3 le auto elettriche che Chrysler lancerà da qui al 2028

Ma a quanto pare nella futura gamma del costruttore americano ci sarà spazio per almeno un altro SUV. Si dovrebbe trattare di un modello più grande rispetto ad Airflow dotato di 3 file di sedili per un totale di 7 passeggeri. Questo SUV nascerà sulla piattaforma STLA Large. Oltre a questi due SUV si dice che Chrysler possa lanciare sul mercato da qui al 2023 anche un minivan. Del resto parliamo di un marchio che è famoso in Nord America proprio per i suoi minivan.

Molto probabilmente si tratterà dell’erede di Chrysler Pacifica uno dei modelli più popolari tra quelli offerti dal marchio in questo ultimo decennio. La berlina 300 invece uscirà di scena e al momento è ancora in dubbio se la casa americana sostituirà il suo modello con una nuova berlina elettrica al 100 per cento.

Come anticipato da Carlos Tavares al CES di Las Vegas, presto avremo notizie più precise a proposito dei piani di rilancio di Chrysler. Si dice infatti che il prossimo 1 marzo saranno rivelate tutte le novità che caratterizzeranno la gamma del marchio nei prossimi 5 anni. Ricordiamo che Chrysler al pari di Lancia in Europa vive un momento difficile della sua storia nonostante continui ad essere un marchio estremamente popolare in Nord America.

