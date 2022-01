Jeep: crescita record in un mercato importante

Jeep ha ottenuto un ottimo risultato nel 2021 in un mercato che considera come fondamentale per la sua crescita futura. Ci riferiamo all’India, paese in cui la casa automobilistica americana che da gennaio fa parte del gruppo Stellantis ha visto aumentare le sue immatricolazioni del 130 per cento rispetto all’anno precedente.

+130% per Jeep nel 2021 in India

Spinta dalla versione restyling del SUV Compass nel febbraio 2021 e dalla Wrangler assemblata localmente, Jeep India ha venduto 12.136 unità nel 2021 rispetto alle 5.282 unità del 2020. Ciò riflette una crescita del 130% nelle vendite di veicoli.

Jeep produce la Compass nello stabilimento di Ranjangaon vicino a Pune da giugno 2017. Nel 2021 la casa automobilistica americana ha iniziato l’assemblaggio locale di Wrangler da metà marzo dello scorso anno dalla stessa struttura.

“Siamo piuttosto positivi sulle prospettive grazie alla resilienza del mercato. Negli ultimi 4-6 anni, il mercato ha attraversato molti alti e bassi, adattandosi a vari fattori, ma il rimbalzo è abbastanza buono”, ha detto Mahajan responsabile del marchio nell’importante mercato auto.

Secondo il numero uno di Jeep in India il 2021 è stato un anno molto positivo per il marchio in India, con vendite che hanno raggiunto un enorme picco del 130% a oltre 12.000 unità rispetto all’anno precedente. Il lancio della nuova Compass ha ricevuto una risposta schiacciante dai clienti, ha affermato, aggiungendo che alcune delle iniziative incentrate sul cliente che il marchio ha intrapreso dopo l’allentamento della situazione di lockdown hanno anche aiutato il brand ad ottenere un buon traffico di clienti e curiosi negli showroom.

Mahajan ha affermato che la società ha già investito 250 milioni di dollari per lo sviluppo di nuovi prodotti e Jeep continuerà a investire qui in nuovi prodotti. Inoltre il 2022 sarà un anno molto importante per la casa americana in India grazie al debutto di due nuove auto: Il SUV a 7 posti Meridian e un nuovo B-SUV.

