Peugeot 206 WRC: un esemplare del 1999 è in vendita a 329.000 euro

Con la Peugeot 206 WRC, la casa automobilistica francese riuscì a conquistare tre titoli del campionato del mondo di rally. Quando è stata introdotta nel 1999, la casa del Leone ha dovuto apportare alcune modifiche all’auto di serie per ricevere l’omologazione FIA in quanto la 206 standard era più corta dei 4 metri minimi richiesti.

La 206 WRC proposta in questo articolo è una delle prime due costruite da Peugeot Sport. Questo particolare esemplare ha iniziato la sua carriera al Tour de Corse nel 1999 con al volante Gilles Panizzi. Purtroppo, l’auto non riuscì a concludere la gara a causa di guasti meccanici. Prima del suo ritiro, però, la vettura mostrò dei tempi davvero interessanti.

Peugeot 206 WRC: in vendita su Girardo & Co un esemplare del 1999 in ottime condizioni

Durante il RAC Rally del 1999 nel Regno Unito, l’auto da corsa francese riuscì a prendersi la settima posizione. Dopo essere stata venduta ad alcuni piloti privati, questa 206 WRC trascorse gran parte della sua vita nel campionato europeo di rally fino al 2017, quando venne acquistata da Brian Madsen, distributore ufficiale Peugeot in Danimarca.

Sotto il cofano è presente un motore turbo da 2 litri capace di sviluppare circa 300 CV di potenza, scaricata su tutte e quattro ruote. Questa 206 WRC ha partecipato anche all’estenuante Rally dell’Acropoli in Grecia con al volante Marcus Grönholm e il copilota Timo Rautiainen.

Con Grönholm, la vettura riuscì a vincere il campionato del mondo di rally sia nel 2000 che nel 2002. La terza e ultima uscita del telaio C04 è arrivata nel round 14, il Network Q Rally of Great Britain di chiusura della stagione.

La performance conquistata in quest’occasione ha coronato un anno incoraggiante per l’auto, che presto sarebbe diventata l’auto da battere nei rally di alto livello. Dopo essere stata acquistata da Madsen, la 206 da rally ha dimostrato la sua forza in alcuni eventi.

La Peugeot 206 WRC è disponibile all’acquisto tramite Girardo & Co al prezzo di 275.000 sterline (328.918 euro). La somma include un rapporto storico completo, delle copie complete dei documenti di omologazione FIA originali e vari manuali che spiegano nel dettaglio i vari sistemi presenti a bordo.