Peugeot è stato il marchio in più rapida crescita in Brasile nel 2021

Peugeot è stato il marchio che è cresciuto maggiormente nel 2021 in Brasile, portandosi a casa dei risultati davvero sorprendenti. Da gennaio a dicembre dello scorso anno la sua crescita rispetto al 2020 è stata del 126%, registrando il volume più alto dal 2014. È cresciuto invece il mercato nazionale solo dell’1,7% nello stesso periodo.

Nel 2021, la casa del Leone è riuscita a vendere 29.531 unità, aggiungendo una quota di mercato pari all’1,5%. L’anno precedente, questa quota era dello 0,7%. La migliore performance di vendita è arrivata nell’ultimo trimestre, quando il marchio di Stellantis ha raggiunto una quota pari al 2%. I risultati raggiunti vanno oltre le previsioni di inizio anno.

Peugeot: oltre 29.000 veicoli venduti in Brasile nel 2021

André Montalvão, responsabile commerciale di Peugeot Brasile, ha dichiarato che l’andamento delle vendite del brand è stato sorprendente in un anno difficile per l’intero settore automobilistico. Straordinaria performance raggiunta soprattutto dal business che ha coinvolto la 208, cresciuto del 270% rispetto al 2020.

Felipe Daemon, capo di Peugeot Brasile, ha dichiarato che questo cambiamento è anche legato alle mosse strategiche attuate dall’azienda, che implicano un forte lavoro con la rete di concessionarie e post-vendita, con particolare attenzione alla qualità del prodotto e al servizio clienti.

Per il brand è stato fondamentale lanciare il nuovo Peugeot 3008 che è risultato un assoluto success con designer, prestazioni e tecnologia eccezionali, afferma Daemon. Inoltre, recentemente sono partite le vendite della e-208 GT completamente elettrica che ha inaugurato l’inizio dell’offensiva elettrificata della casa francese, oltre all’introduzione del suo primo veicolo commerciale leggero elettrico in Brasile, l’e-Expert.

Anche la nuova 208 ha stupito gli automobilisti brasiliani per la sua diversità di elementi di design, tecnologia, sicurezza e comfort. Nel 2021 sono state vendute 16.321 unità che si traducono in una quota di mercato del 9,6% nel segmento delle B-Hatch.

A bordo troviamo la nuova generazione del Peugeot i-Cockpit 3D che amplia le sensazioni e il piacere di guida con il primo cluster tridimensionale aggiunto al volante Sport Drive, quadro strumenti rialzato, sistema di infotainment con display touch da 7 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto e la serie di tasti toggle che permettono di accedere facilmente alle principali funzioni del veicolo.

Nella categoria dei veicoli commerciali leggeri, il Peugeot Expert è stato leader nel segmento D-Van con 3923 esemplari venduti (+126% rispetto al 2020).