Fiat Mobi perde la versione entry level

La versione di ingresso nel mercato di Fiat Mobi in Brasile è stata eliminata dal listino della city car che la principale casa automobilistica italiana commercializza in quel paese. Da questo momento in poi l’utilitaria della casa italiana viene venduta solo in due configurazioni e i prezzi partono da R $ 60.000.

Aumenta di prezzo in Brasile Fiat Mobi con l’addio alla versione di ingresso

Il cambiamento è già visibile nel configuratore del marchio. In esso infatti sopravvivono solo le versioni Like e Trekking. Costano rispettivamente R$ 59.190 e R$ 62.290. Questa auto di Fiat è stata portata sul mercato nel 2016 e ha un aspetto molto interessante. Misura 3.566 mm di lunghezza, 1.666 mm di larghezza e 1.523 mm di altezza. Il suo bagagliaio ha una capacità di 235 litri. La sua versione entry level era l’auto più economica in vendita nel mercato brasiliano.

Ora che però Fiat ha deciso di eliminarla Fiat Mobi ha perso questo primato che adesso è della Renault Kwid Life ( R $ 48.790 ), la sua più grande rivale. In questo modo la nuova versione entry level di Mobi è la Like. Essa offre già un buon numero di dotazioni. Tra questi possiamo evidenziare la presenza dell’aria condizionata, il computer di bordo, il servosterzo, il Drive by Wire, il servosterzo, il sistema Follow me Home, il doppio airbag, i freni EBD, il cambio di corsia, serrature elettriche, etc.

Si tratta di una decisione che è stata determinata da un probabile cambiamento di strategia di Fiat in America Latina. La casa automobilistica, che è stata leader delle vendite nel paese nel 2021 vuole adesso ottimizzare i suoi numeri aumentando la redditività su ogni vendita. Anche altre auto hanno subito la stessa sorte con il taglio delle versioni più economiche.

