Fiat inizia il 2022 in Brasile senza Doblò, Grand Siena e motore E.torQ

Fiat ha deciso di rivedere la sua gamma di auto proposta in Brasile con l’obiettivo di soddisfare i requisiti previsti dal nuovo standard di emissioni PL7. Parliamo di tre modelli e un motore.

In particolare, sono scomparsi dalla line-up dello storico marchio torinese le Fiat Grand Siena e Doblò, che escono dal mercato dopo diversi anni di onorato servizio. La prima berlina compatta è apparsa nel 2012 come successore della Siena.

Fiat: il 2022 ha portato con sé vari cambiamenti nella gamma brasiliana del brand torinese

Negli ultimi anni, la Grand Siena ha ridotto la propria gamma con l’arrivo della Cronos, il suo successore, utilizzando quindi solo motori da 1 litro e 1.4 litri. Senza la berlina prodotta nello stabilimento di Betim, adesso Fiat ha solo la Cronos, importata dall’Argentina, per operare in questo segmento.

Parlando di quest’ultima, non è più disponibile la versione con motore E.torQ da 1.8 litri in quanto non soddisfaceva i requisiti previsti dal nuovo standard di emissioni. Il quattro cilindri derivato dal vecchio Tritec 1.6, con un solo albero a camme in testa e 16 valvole, non soddisfa più i requisiti previsti da Proconve PL7.

Così, la Fiat Cronos viene offerta ora solo con il motore Firefly 8V da 1.3 litri con potenza di 98 CV e 129 Nm di coppia massima con alimentazione tramite benzina e 107 CV e 134 Nm usando l’etanolo. Inoltre, sono disponibili attualmente le versioni 1.3 e Drive 1.3, entrambe con cambio manuale.

Più avanti, la Cronos riceverà la trasmissione automatica CVT e forse un’opzione più economica con motore Firefly da 1 litro per occupare il vuoto lasciato dalla Grand Siena. Anche la Fiat Argo ha abbandonato il motore 1.8, offrendo attualmente le versioni 1.0, 1.3, Drive 1.3 S-Design e Trekking 1.3.

Anche la hatch sarà presto offerta con cambio CVT. Entrambe possono ancora essere equipaggiate dal GSE Turbo da 1 litro per mantenere la proposta originale di una gamma più generosa.

Fiat ha deciso di eliminare dalla gamma il vecchio Doblò che ormai esisteva da 20 anni in Brasile senza cambi generazionali. Con esso è morta la precedente versione del motore E.torQ 1.8 e segna la fine di un ciclo, compresa quella della Argo.

Anche nella gamma del pick-up Toro è presente una modifica: la versione Endurance 1.8 non più disponibile. Infine, sul sito Web di Fiat Brasile è presente soltanto la Fiat Uno Ciao, ma per poco tempo essendo state rese disponibili solo 250 unità per celebrare l’uscita dal mercato della famosissima vettura.