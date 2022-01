Jeep: importante cambiamento in Francia

Arrivano novità interessanti dalla Francia per Jeep. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha annunciato nelle scorse ore un cambio di numero uno in terra transalpina. Il comando delle operazioni sarà preso da Guillaume de Boudemange. Il nuovo direttore del marchio di SUV e fuoristrada prende il posto di Stéphane Labous, che allo stesso tempo gestiva in Francia anche Alfa Romeo.

Jeep: Guillaume de Boudemange prende il posto di Stéphane Labous come direttore in Francia

Guillaume de Boudemange ha lasciato il marchio Kia, dove era stato responsabile delle operazioni commerciali in Francia da dicembre 2014. In precedenza, ha lavorato all’interno del gruppo BMW France prima come responsabile del dipartimento veicoli usati, poi come responsabile del servizio di consulenza gestionale e qualità e infine, direttore regionale dell’Ile-de-France. Guillaume de Boudemange dovrebbe operare sotto la direzione di Guillaume Couzy, direttore di Stellantis in Francia.

Si tratta di una nomina importante che rientra nella rivoluzione messa in atto da Stellantis a partire dallo scorso mese di gennaio, quando la fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe è stata ufficializzata portando alla nascita del nuovo mega gruppo quarto al mondo per numero di vetture prodotte.

Questa nomina inoltre si spiega anche con il fatto che nei prossimi anni Jeep intende organizzarsi nel migliore dei modi per crescere ancora in Europa grazie a nuove strategie che cercheranno di confermare il marchio come brand leader del gruppo guidato da Carlos Tavares insieme a Peugeot. Ricordiamo tra le altre cose che entro fine anno debutterà sul mercato il nuovo Jeep B-SUV che sarà prodotto in Polonia e che è destinato a diventare in breve tempo una delle auto più vendute in assoluto in Europa.

Ti potrebbe interessare: Jeep Grand Cherokee Trackhawk vs Lamborghini Aventador: chi vince la drag race? [Video]