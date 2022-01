Fiat Strada è il primo pickup a diventare auto più venduta in Brasile

Fiat Strada è diventato l’auto più venduta in assoluto in Brasile nel 2021. Il modello di Fiat ha venduto circa 110 mila unità lo scorso anno. Si tratta della prima volta nella storia che l’auto più venduta in Brasile è un pickup. Questo risultato non è un caso ma dipende dal lancio della nuova generazione che ha avuto nel 2021 il suo primo anno completo di presenza sul mercato.

In Brasile Fiat Strada entra nella storia come primo pickup a fregiarsi del titolo di auto più venduta dell’anno

La nuova generazione di Fiat Strada è stata molto apprezzata. L’auto già con la precedente generazione era uno dei pickup preferiti dai brasiliani. Ma con la nuova versione il modello è riuscito a sfondare anche nel mercato delle auto in generale superando modelli che fino a qualche anno fa come numeri erano anni luce avanti al modello compatto di Fiat.

Già al suo lancio, la nuova Fiat Strada ha dimostrato che sarebbe stata un grande successo. La crisi dei semiconduttori ha trasformato il mercato automobilistico in un’altalena ma nonostante ciò le vendite di Strada sono aumentate. Alla fine dell’anno, il pick-up ha guadagnato un’altra attrazione, il cambio automatico CVT a 7 marce. Questo dovrebbe consentire al veicolo di conquistare nuove quote di mercato attirando clienti che fino ad ora erano rimasti lontani da questo veicolo.

Inoltre il modello è stato riconosciuto anche come il vincitore del premio Trend Car 2022 nella sua categoria. Adesso che è iniziato il 2022 Fiat Strada si prepara ad essere di nuovo protagonista del mercato in Brasile. Grazie al suo risultato Fiat è riuscita ad essere la casa automobilistica leader del mercato nell’importante paese latino americano.

Insomma sicuramente una bella notizia per la principale casa automobilistica italiana che anche nel 2022 si candida a diventare l’assoluta protagonista della scena grazie in particolare al SUV compatto Fiat Pulse che finalmente in questo anno arriverà con la sua gamma al completo in concessionaria e al futuro Fiat Fastback che debutterà nella seconda metà dell’anno.

