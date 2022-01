Alfa Romeo Tonale: nei prossimi giorni trapeleranno nuovi dettagli

Il 31 dicembre nel video messaggio di auguri di Alfa Romeo ai suoi fan, sono state mostrate le prime immagini teaser di Alfa Romeo Tonale. Il nuovo SUV della casa automobilistica del Biscione dovrebbe fare il suo debutto il prossimo 8 febbraio.

Questo se le ultime indiscrezioni trapelate in rete risulteranno essere veritiere. Secondo i soliti bene informati i teaser mostrati il 31 dicembre rappresentano solo l’inizio di una vera e propria campagna di marketing che già a partire dai prossimi giorni svelerà nuovi dettagli sulla versione finale del nuovo modello di Alfa Romeo.

Nuovi dettagli su Alfa Romeo Tonale emergeranno a breve in vista del debutto del prossimo 8 febbraio

A quanto pare infatti da qui al prossimo 8 febbraio tutta una serie di nuove rivelazioni su Alfa Romeo Tonale serviranno a tenere alta l’attenzione nei confronti del nuovo modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori non solo gli appassionati ma anche gli stessi addetti ai lavori.

In particolare si dice che questa campagna si svolgerà prevalentemente sui canali social di Alfa Romeo e quindi vi invitiamo a seguirli per non perdervi nessuna novità relativa alla nuova entry level della gamma della casa automobilistica milanese che prenderà il posto di Alfa Romeo Giulietta e sarà prodotta nello stabilimento di Pomigliano a partire dal prossimo mese di marzo.

Per quanto riguarda la messa in vendita di Alfa Romeo Tonale, è stato lo stesso numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato a svelare che lo sbarco in concessionaria con l’apertura degli ordini avverrà a partire dal prossimo 4 giugno.

Si avvicina sempre di più quindi il debutto di Tonale a circa 3 anni dalla sua prima presentazione avvenuta in occasione del Salone dell’auto di Ginevra nel mese di marzo del 2019. Siamo sicuri che il modello sarà in grado di stupire molto e di mantenere le aspettative di Stellantis che sono molto elevate a proposito di questo veicolo destinato a diventare un modello per le future auto del Biscione ed un forte traino alle vendite necessarie per il completo rilancio del marchio italiano che mira a diventare un brand premium di livello globale.

