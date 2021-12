Ferrari Purosangue: ancora un altro avvistamento del SUV [Foto spia]

Il 2022 si prospetta essere un anno molto importante per Ferrari in quanto verso la fine prevede di presentare il Ferrari Purosangue, il suo primo SUV.

Parliamo di uno dei veicoli sicuramente più attesi sul mercato automobilistico in quanto recentemente è stato avvistato più volte sotto forma di prototipo. Le foto spia dell’ultimo muletto sono state diffuse proprio poche ore fa da Motor.es.

Ferrari Purosangue: proseguono i test su strada del primo SUV di Maranello

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate su Internet, il nuovo Purosangue avrà delle sospensioni pneumatiche e diverse modalità di guida con una specifica per l’asfalto. Tuttavia, non sarà un vero e proprio SUV, ma più una berlina rialzata.

L’ultima auto di prova rivela delle proporzioni contenute con l’abitacolo più arretrato rispetto all’asse anteriore in modo da bilanciare i pesi. È chiaramente visibile la silhouette da shooting brake dalla GTC4Lusso che sostituisce nella gamma del cavallino rampante.

Il corpo finale è ricoperto da un rivestimento mimetico particolarmente spesso e inoltre i tecnici di Maranello hanno installato delle parti aggiuntive per camuffare le linee e i dettagli. Possiamo però estrapolare alcuni interessanti caratteristiche come i DRL a LED posizionati vicino alle prese d’aria e alla griglia centrale.

Per quanto riguarda il posteriore, è probabile la presenza di uno spoiler integrato e un diffusore posto nella zona inferiore con una terza luce di stop. Il Ferrari Purosangue 2023 dovrebbe avere anche un paio di terminali di scarico posizionati nella parte centrale del paraurti posteriore. Questo dettaglio rafforza ulteriormente la natura sportiva del FUV (Ferrari Utility Vehicle).

In base agli ultimi rumor emersi in rete, il primo SUV dello storico marchio modenese dovrebbe essere svelato alla fine della prossima estate invece che a metà primavera come previsto inizialmente.

Le motorizzazioni attese sotto il cofano sono il V8 biturbo da 4 litri della SF90 Stradale (anche in versione ibrida plug-in), il nuovo V6 biturbo della 296 GTB e addirittura il V12 che troviamo sui modelli di fascia alta.

Tutte le varianti del Ferrari Purosangue avranno la trazione integrale e un cambio automatico a doppia frizione. Per il momento non ci sono ancora informazioni ufficiali sulle versioni disponibili, ma sicuramente maggiori dettagli saranno presto rivelati.