Ferrari Purosangue: ulteriori foto spia con carrozzeria definitiva

Proseguono incessantemente le attività nei dintorni di Maranello su un muletto ormai definitivo della futura Ferrari Purosangue. Dopo avervi mostrato le prime immagini che ritraevano proprio la nuova Ferrari Purosangue dotata della carrozzeria definitiva, sebbene fortemente camuffata, sono emerse ulteriori immagini che ritraggono lo stesso SUV (il primo) del Cavallino Rampante.

Appare ormai evidente che a Maranello si sta lavorando sugli effettivi esemplari di pre serie che hanno definitivamente abbandonato la carrozzeria appartenente al Maserati Levante. La nuova Ferrari Purosangue è quindi quella che risiede al di sotto della fitta presenza di camuffature che coprono quella che sarà l’essenza del suo stile ancora difficile da definire, ma comunque ipotizzabile con tutti i limiti del caso.

Ciò che ormai appare evidente è che il primo SUV del Cavallino Rampante non sarà come gli altri. La parentela con una Gran Turismo appare stretta e i legami con la piacevole Ferrari Roma sembrano importanti soprattutto per ciò che riguarda la sezione anteriore, che rimane quella più ipotizzabile con semplicità al di sotto delle attuali camuffature.

Ferrari Purosangue, per incrementare le vendite

È chiaro che l’esperimento di puntare su un Segmento fortemente redditizio introdurrà Ferrari ad un ulteriore incremento delle vendite, anche in virtù degli interessanti valori mostrati di recente da Lamborghini col suo Urus. Dal punto di vista dei motori la Ferrari Purosangue dovrebbe adottare ancora un importante V12 aspirato, sebbene non dovrebbe mancare la controparte ibrida con sistema mild-hybrid da 48 Volt o ibrida plug-in simile alla possibilità già offerta con la Ferrari 296 GTB. Ipotizzabile anche una variante con V8 ibrido, o ibrido plug-in, come già visto sulla SF90 Stradale.

La nuova Ferrari Purosangue viene sviluppata su una piattaforma completamente nuova, pronta anche per essere completamente elettrificata che potrà essere utilizzata anche da modelli futuri di casa Ferrari. Continua comunque ad emergere un’impostazione fortemente dinamica: qualche dubbio potrebbe sorgere per quanto riguarda le portiere posteriori che potrebbero introdurre o una piccola portiera con apertura controvento (visto il poco spazio fra la portiera anteriore e l’asse posteriore) o comunque una portiera tradizionale di dimensioni risicate. Possibile rimane però anche l’eventualità che la Purosangue possa disporre di un’impostazione a tre porte.

Come dicevamo già in precedenza, oggi come oggi riuscire a ricavare informazioni sullo stile definitivo rimane ancora particolarmente complicato.