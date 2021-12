Nuova Lancia Delta: nuova ipotesi sul suo aspetto

Sappiamo con certezza che in futuro e più precisamente nel 2028 tornerà sul mercato la Lancia Delta. Quello che in tanti si augurano è che la vettura possa nuovamente tornare ad entusiasmare gli appassionati di auto ed in particolare i simpatizzanti del marchio Lancia come avveniva con la versione portata sul mercato da Lancia in passato e che come sappiamo aveva anche una versione per i rally: la Delta Integrale.

Nuova Lancia Delta: sarà questo il suo aspetto?

Non tutti sono convinti che ciò possa avvenire per il semplice fatto che la nuova Lancia Delta in futuro sarà un’auto completamente elettrica e in quanto tale non sarà in grado di dare le stesse emozioni a chi si metterà alla sua guida. Ovviamente da Lancia escludono che le cose andranno così e si dicono convinti che anche in futuro la vettura farà parlare di se in senso positivo.

Qui vi mostriamo una nuova ipotesi apparsa sul web da pochi giorni che ipotizza come sarà la nuova Lancia Delta che vedremo tra circa 6 anni. Questo sarà il terzo modello ad arricchire la gamma di Lancia secondo il piano di rilancio di Stellantis come confermato dal CEO Luca Napolitano. Prima di questa auto vedremo la nuova generazione di Lancia Ypsilon che probabilmente si trasformerà in un crossover e un nuovo SUV Coupè di segmento C che potrebbe prendere il nome di Lancia Aurelia.

La nuova Lancia Delta però rimane l’auto più attesa tra le 3 sebbene manchi ancora molto tempo al suo debutto. Non possiamo ovviamente escludere che per allietare l’attesa già nei prossimi anni la versione concept car del modello possa venire mostrata da Lancia.

Qualche dettaglio in più su questa auto dovrebbe arrivare comunque già il prossimo anno quando Stellantis rivelerà i suoi piani ufficiali relativi al futuro di Lancia. Sicuramente sapremo ad esempio dove l’auto verrà costruita, un dettaglio di non poco conto dato che molti si augurano che venga salvaguardata l’italianità di questa auto.

Ti potrebbe interessare: Una Lancia Delta Integrale (elettrica) nel Mondiale Rallycross 2022