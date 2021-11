Una Lancia Delta Integrale (elettrica) nel Mondiale Rallycross 2022

Ammettiamolo, risentire che una Lancia Delta Integrale tornerà a calcare una qualche tipologia di sterrato può fare saltare dalla sedia gli appassionati del marchio e di una vettura che ha fatto la storia dei rally che contano. A far si che qualcosa del genere possa concretizzarsi, già a partire dal 2022, sono i francesi di GCK Motorsport dei quali abbiamo già parlato alcune volte.

Proprio loro hanno annunciato che una Lancia Delta Integrale, la Lancia Delta Evo-e elettrica prodotta proprio da GCK Motorsport, debutterà durante la stagione 2022 del Mondiale Rallycross già riservato alle vetture elettriche. In questo modo la Lancia Delta Integrale elettrica di GCK Motorsport si adeguerà ai dettami di un regolamento che prevede l’adozione di un propulsore elettrico realizzato dagli austriaci di Kreisel Electric con trazione su tutte e quattro le ruote: ovvero un powertrain capace di 500 kW di potenza espressa pari a 680 cavalli e 880 Nm di coppia, dati utili per un brutale 0-100 km/h praticabile in appena 1,8 secondi!

A trent’anni di distanza dai trionfi nei rally, la Lancia Delta Integrale torna sullo sterrato del Mondiale Rallycross

Il ritorno, che potrebbe fare storcere il naso a tanti a causa della ovvia utilizzazione di un propulsore elettrico (ma va ricordato che la futura Lancia Delta prevista dal costruttore torinese sarà esclusivamente elettrica), coinciderà con i trent’anni trascorsi dall’ultimo degli otto Mondiali Rally conquistati dalla Lancia Delta tra il 1988 e il 1992. Ritorna così sullo sterrato un mito dei rally che furono, sebbene con modalità propulsive differenti.

I piani che hanno condotto all’avvio dei lavori sulla Lancia Delta Integrale coincidono quindi con la conferma che GCK Motorsport ritornerà nel FIA World Rallycross Championship dopo l’assenza di quest’anno: la compagine gestita da Guerlain Chicerit è stata infatti sempre presente nel Mondiale, sin dal 2017.

Di conseguenza a partire dal 2022 rivedremo una Lancia Delta Integrale nel FIA World Rallycross Championship, dotata però di un propulsore elettrico così come le Delta Integrale Evo-e realizzate proprio dai francesi di GCK Motorsport.

La direttrice esecutiva del Mondiale, Anne Dirks, ha ammesso:

“da uomo con il polso fermo, Guerlain comprende come sta andando il mondo e che per progredire è necessario adattarsi, e il suo approccio lungimirante è integrato da un’autentica passione retrò, come dimostra la scelta dell’auto da parte di GCK per il 2022, che è un vero colpo da maestro. Essendo cresciuta vedendo l’epica Lancia Delta Integrale conquistare tappe di rally in tutto il mondo, personalmente non vedo l’ora di vedere la Delta Evo-e in azione nel World Rallycross la prossima stagione”.

“Sono super entusiasta che GCK torni nel FIA World Rallycross Championship sotto la sua nuova bandiera elettrica”, ha detto Chicherit. Che ha aggiunto:

“il format di gara si presta perfettamente a regalare uno degli spettacoli sportivi più emozionanti con le auto elettriche finora, e abbiamo scelto la Lancia Delta Integrale perché è un veicolo che ha fatto sognare tutti. È l’auto da rally per eccellenza, senza dubbio la più incredibile della sua epoca, e rimane molto popolare anche oggi”-