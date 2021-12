Opel Corsa: 11 milioni di unità prodotte

Nello stabilimento Stellantis di Saragozza in Spagna in questi giorni si festeggia un traguardo davvero importante. Nella fabbrica ex PSA sono state prodotte infatti ben 11 milioni di unità di Opel Corsa. Si tratta di un traguardo davvero importante per questa fabbrica. Ci sono voluti quasi 30 anni per arrivare a questo punto. Infatti la produzione del famoso modello di Opel è iniziata nel 1982.

A Saragozza prodotte 11 milioni di Opel Corsa dal 1982

La fabbrica di Saragozza ha ospitato tutte e 6 le generazioni di Opel Corsa che fino ad ora sono arrivate in concessionaria. Lanciata alla fine del 2019, la sesta generazione del celebre modello della casa tedesca è diventata un punto di riferimento nel segmento B grazie al suo design accattivante, alle sue caratteristiche, alla sua dotazione tecnologica e al suo spazio interno.

La sua versione elettrica, la Opel Corsa-e, rappresenta un punto di riferimento tra i modelli a zero emissioni della sua categoria grazie ai suoi 359 km di autonomia, alla sua potenza di 136 CV (100 kW) e alla sua coppia massima istantanea di 260 Nm, che fornisce capacità di risposta, agilità e comportamento dinamico.

Ovviamente soddisfatto del traguardo raggiunto, il direttore di Opel per Spagna e Portogallo, Pedro Lazzarino che ha messo in evidenza il grande lavoro svolto dai dipendenti di questa fabbrica che hanno sempre dato il 100 per cento per la produzione di questa auto che rimane una delle più popolari in assoluto sul mercato auto europeo.

Il direttore dello stabilimento Stellantis di Saragozza, Manuel Munárriz, ha posto l’accento sul fatto che per poter raggiungere questo risultato è stato necessario un importante lavoro di ammodernamento della sua fabbrica che ha reso questo impianto il vero fiore all’occhiello di Stellantis nella penisola iberica.

