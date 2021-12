Jeep: dalla Polonia confermano l’arrivo di una novità nel 2022

Nella seconda metà del 2022 sarà presentata la prossima grande novità di Jeep. Ci riferiamo al B-SUV che la casa automobilistica americana produrrà presso lo stabilimento di Stellantis a Tychy. Dalla Polonia nelle scorse ore hanno confermato che il nuovo modello di Jeep sarà prodotto nella seconda metà del 2022. “Posso solo confermare che l’assemblaggio della nuova auto inizierà alla fine del 2022”, ha affermato Rafał Grzanecki, portavoce di FCA Poland, che fa parte di Stellantis.

Dalla Polonia confermano che nella seconda metà del 2022 partirà la produzione del futuro Jeep B-SUV

Nel dicembre dello scorso anno, l’allora vice primo ministro Jarosław Gowin ha scritto su Twitter che FCA (ora Stellantis) investirà 755 milioni di PLN (204 milioni di dollari) nella costruzione di automobili a Tychy. Lo stabilimento a regime produrrà più di 300 mila auto all’anno. Oltre al B-SUV di Jeep che sarà svelato nella seconda metà dell’anno sono in arrivo anche un crossover di Fiat e Alfa Romeo Brennero.

Il B-SUV di Jeep il cui nome per il momento rimane sconosciuto è un modello fondamentale per garantire una ulteriore crescita delle immatricolazioni della casa automobilistica americana in Europa e non solo. L’auto infatti si andrà a collocare in un segmento di mercato tra i più in voga in questo momento storico ed è probabile che si possa piazzare subito tra le auto più vendute in assoluto in quella categoria.

Il futuro modello di Jeep dovrebbe avere una lunghezza di 415 cm circa ed essere la prima auto completamente elettrica del marchio americano a mettere piede nel vecchio continente. Si tratterà di un Urban SUV perfetto per la guida in città che però non perdere quelle che sono le principali caratteristiche della auto della casa americana. Certamente agli inizi del 2022 emergeranno nuove informazioni su questa auto.

