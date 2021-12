Coppa Milano-Sanremo 2022: tutto sulla 13ª edizione

Dal 31 marzo al 2 aprile 2022 si svolgerà la prossima edizione della Coppa Milano-Sanremo. Ancora una volta, la “Signora delle gare” si conferma protagonista all’interno del Campionato Italiano Grandi Eventi 2022 di ACI Storico, riservato alle più importanti gare di regolarità classica.

La 13ª edizione della rievocazione storica vedrà protagoniste alcune delle auto storiche più popolari lungo un percorso di oltre 700 km tra Lombardia, Piemonte e Liguria con lo stesso spirito di sempre e la stessa passione.

Coppa Milano-Sanremo 2022: ecco tutto il programma della 13ª edizione

Alla Coppa Milano-Sanremo 2022 prenderanno parte tutte le vetture d’epoca costruite tra il 1906 e il 1990, dotate di passaporto FIVA, di fiche FIA Heritage, di omologazione ASI, fiche ACI Sport o appartenenti a un registro di marca. In seguito al grande successo ottenuto con la scorsa edizione, il prossimo evento ospiterà un’altra categoria riservata a youngtimer, instant classic e supercar di ultima generazione con il nome di Randez-Vous.

L’evento prenderà il via giovedì 31 marzo con il ritrovo degli equipaggi presso l’Autodromo Nazionale di Monza. Oltre alle tradizionali verifiche tecniche, sportive e ai giri liberi in pista, gli appassionati di auto d’epoca, al di fuori delle categorie Top Driver, A e B, avranno la possibilità di cimentarsi in un’avvincente gara con prove speciali a loro riservate, in linea con l’attuale tendenza di vivere un’esperienza sempre più coinvolgente, creando occasioni di divertimento e competizione per tutti i partecipanti. Sprint Race – Autodromo Nazionale di Monza è il nome di questa nuova gara.

Il pomeriggio di giovedì si svolgerà la parata inaugurale delle vetture alla volta di Milano, dove sfileranno lungo via Montenapoleone e nel Quadrilatero della moda, fino a Piazza Castello e completeranno il suggestivo défilé all’interno del Palazzo del Senato. Qui, tutte le auto rimarranno esposte nel cuore della città fino alle prime luci di venerdì 1° aprile.

Vicino alla sede di AC Milano di Corso Venezia si svolgerà un convegno incentrato sull’evoluzione del design automobilistico e sulle sue contaminazioni con le altre aree del settore. Venerdì 1° aprile gli equipaggi dalla storica sede AC Milano macineranno i primi chilometri previsti.

A fare da sfondo alla prima tappa sarà lo scenario naturale che si snoda nell’entroterra tra Piemonte e Liguria e che porterà gli equipaggi alla tappa intermedia di Rapallo che procederà il défilé riservato alle vetture partecipanti.

Sabato 2 aprile sarà il giorno della sfida definitiva. La Coppa Milano-Sanremo 2022 si sposterà nel Principato di Monaco per l’esclusivo gala dinner e la cerimonia finale di premiazione. In occasione della 13ª edizione della rievocazione storica si terrà la prestigiosa Coppa delle Dame, come da tradizione, grazie alla partecipazione di numerosi equipaggi femminili.