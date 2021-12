Alfa Romeo Tonale: prime immagini del SUV

Piccolo regalo di Natale da parte di Alfa Romeo per i numerosi fan della casa automobilistica del Biscione. In un video pubblicato dal numero uno dello storico marchio milanese, Jean-Philippe Imparato, su Twitter si vedono alcune immagini senza veli del nuovo SUV Alfa Romeo Tonale. Il modello come sappiamo debutterà nel primo trimestre del prossimo anno con la sua produzione prevista da marzo e lo sbarco in concessionaria che avverrà a partire dal mese di giugno del 2022.

In un video il Biscione di Natale regala le prime immagini senza veli di Alfa Romeo Tonale

Si tratta di immagini tratte da piccoli frammenti di questo video che però mettono in evidenza alcuni dettagli dell’atteso modello di Alfa Romeo che il prossimo anno rappresenterà una delle novità più importanti dell’intero panorama automobilistico mondiale. Il video in questione è celebrativo dei primi 11 mesi di Imparato alla guida della casa automobilistica milanese.

Tra le tante immagini mostrate tra cui le nuove Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm e la monoposto di Formula 1 si intravede anche il futuro Alfa Romeo Tonale, un modello considerato come fondamentale dalla casa automobilistica del Biscione per il suo rilancio.

Ricordiamo che Alfa Romeo Tonale arriverà in concessionaria dal prossimo 4 giugno in allestimenti Veloce, Ti e Super. L’auto sarà disponibile in versioni diesel, benzina e ibride plug-in. Saranno disponibili sia versioni a trazione anteriore che a trazione integrale. I prezzi non sono stati ancora comunicati ma dovrebbero partire da circa 28 mila euro.

Alcuni fornitori di Alfa Romeo hanno anticipato che probabilmente a regime il Biscione intende produrre 100 mila unità all’anno del suo nuovo SUV. Vedremo quali altre novità trapeleranno nel corso dei prossimi mesi a proposito di Alfa Romeo Tonale.

