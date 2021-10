Ram 1500 TRX sfreccia sul circuito del Nurburgring [Video]

Nel corso degli anni, il circuito del Nurburgring è diventato il luogo preferito di diverse case automobilistiche su cui testare gli ultimi modelli. Persino Ram ha deciso di mettere alla prova il suo performante Ram 1500 TRX con le sue 3 tonnellate circa di peso. Il 1500 TRX è così grande che riesce a malapena a passare attraverso i coni che segnano l’ingresso in pista.

Inoltre, la sua imponenza permette nonostante la sua imponenza, però, è difficile dimenticarsi della performante Hemi V8 sono alimentato da 6.2 litri presente sotto il cofano capaci di sviluppare ben 712 CV di potenza.

Ram 1500 TRX sul circuito del Nurburgring

Ram 1500 TRX: un esemplare del performante pick-up è stato portato sul Nurburgring

Purtroppo, il video, pubblicato su YouTube da BTGDale, non ci mostra un on-board, ma viene mostrata una visione alternativa da un Audi RS Q8 che dà la caccia proprio al Ram 1500 TRX.

L’esemplare del pick-up ad alte prestazioni portato sul famoso tracciato tedesco dispone di pneumatici off-road che non sono affatto ideali per correre in pista. Nonostante ciò, il TRX riesce a cavarsela molto bene fra i cordoli del Nurburgring.

Ipotizzando una corretta configurazione delle sospensioni, una riduzione del peso e degli aggiornamenti all’impianto frenante, lo speciale pick-up di Ram potrebbe senza dubbio tirare fuori tempi impressionanti che farebbero tremare anche le supercar più potenti e leggere. Tuttavia, la casa automobilistica americana ha limitato la sua velocità massima a soli 190 km/h.

Come detto poco fa, il TRX condivide il motore V8 in configurazione Hellcat con i veicoli di Dodge e la Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Sul mercato, questo modello si sconta direttamente con il Ford F-150 Raptor, proponendo oltre 250 CV in più.

I tecnici di Ram hanno rinforzato il telaio a longheroni del 1500 e aggiornato l’assetto con bracci in allumino e ammortizzatori a controllo elettronico per permettergli di saltare e affrontare terreni più difficili senza problemi.

Accanto l’Hemi V8 sovralimentato è presente la trasmissione automatica TorqueFlite 8HP95 a 8 rapporti sviluppata da ZF, abbinata a un differenziale posteriore Dana 60 con bloccaggio elettronico.

Secondo i dati ufficiali forniti dal brand americano, il Ram 1500 TRX impiega 4 secondi netti per passare da 0 a 96 km/h e 10,5 secondi da 0 a 160 km/h. Inoltre, il quarto di miglio viene completato in 12,9 secondi a una velocità di 174 km/h.

Altre caratteristiche offerte dal performante pick-up sono pneumatici Goodyear Wrangler Territory da 35”, altezza da terra di 30 cm, carreggiate più larghe di 15 cm rispetto al 1500 standard e un corpo lungo oltre 6 metri.