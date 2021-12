Nuova DS 4: l’abitacolo vanta diverse soluzioni all’avanguardia

Ogni singolo veicolo presentato fino ad ora da DS Automobiles dimostra che una carrozzeria dalla forte personalità corrisponde a un abitacolo dal carattere altrettanto formidabile. La nuova DS 4 rientra a pieno titolo in questa equazione, mostrando fino a che punto si possono spingere creatività e stile.

Raffinatezza e tecnologia sembrano quasi fondersi, con i monitor che non sovrastano lo spazio interno, favorendo l’esposizione di materiali pregiati per rendere un autentico effetto lounge. Il lavoro fatto dal Centro Stile DS Automobiles mostra un chiaro obiettivo: ridurre il superfluo per unire analogico e digitale.

Nuova DS 4: a bordo ci sono varie soluzioni all’avanguardia come gli aeratori invisibili

Lo spostamento delle bocchette di areazione laterali sulle portiere crea subito una sensazione di appagante spazio che la lunga consola accentuata, grazie ai nuovi aeratori centrali invisibili DS Air.

Nel tunnel centrale domina il minimalismo, per effetto del moderno e-Toggle che sostituisce la tradizionale leva del cambio. È affiancato da un piccolo schermo con cui DS Smart Touch facilita l’interazione con il nuovo sistema di infotainment.

Anche le portiere rispondono ai capisaldi di una nuova logica, pensata per sovvertire il design facilitando l’ergonomia, come dimostrano i comandi dei finestrini in una inedita posizione rialzata. Sono soluzioni che portano in dote un’abitabilità interna di riferimento per il segmento evidenziato dall’abbondante spazio per le ginocchia in seconda fila, per i gomiti e le spalle.

Diventa così ancora più facile lasciarsi suggestionare dalla luce ambiente policromatica del sistema Ambient Lightning, capace di esaltare l’esperienza sensoriale a bordo della nuova DS 4. Sono ben otto i colori tra cui scegliere per abbinare l’armonia delle finiture interne ai temi dell’infotainment.

Le differenti funzionalità potrebbero distogliere l’attenzione da un altro parametro fondamentale, che rivela la versatilità dell’ampio bagagliaio. Con 430 litri di spazio a disposizione, la vettura si posiziona ai vertici del segmento, senza contare la possibilità di salire a 1240 litri abbattendo gli schienali posteriori.

Misure che invitano a valutare la DS 4 nella sua completezza progettuale, come le suggestioni del design che accendono un potente riflettore anche sull’abitacolo, sviluppato nel nome di una spregiudicata visione futurista.

In Italia, la nuova DS 4 viene proposta in tre diverse versioni chiamate DS 4, DS 4 Performance Line e DS 4 Cross. La prima viene offerta in tre allestimenti chiamati Business, Trocadero e Rivoli, con prezzi a partire da 30.250 euro. La seconda può essere scelta negli allestimenti Performance Line e Performance Line+ con prezzi a partire da 33.250 euro mentre la terza è disponibile nelle versioni Trocadero e Rivoli con prezzi da 34.750 euro.