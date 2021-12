Alfa Romeo 155: esemplare particolare all’asta per 800 mila dollari

Le gare di Gran Turismo disputate nel Vecchio Continente riscuotono un appeal formidabile in Europa e il DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) è senz’altro una delle più popolari. Ogni anno la competizione tedesca sa offrire dei momenti davvero palpitanti, emozionanti, assolutamente imperdibili per gli amanti della velocità. A confronto berline elaborate sotto diversi aspetti e visto alcuni interessanti veicoli entrare in scena, spinte dal desiderio di primeggiare fin da subito. Dalla classica Volvo P1800, alla moderna BMW M4 DTM Edition, i brand continentali vanno orgogliosi della loro storia di auto da turismo, e ora una persona ricca e fortunata può mettere le mani su parte di quella storia: RM Sotheby’s mette, infatti, all’asta un’Alfa Romeo 155 V6 TI del 1995 “Jagermeister” che vanta un passato decisamente glorioso nel campionato DTM a metà degli anni Novanta.

Alfa Romeo 155 V6 TI: la storia

L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è la più veloce su piazza, ed è in netto contrasto con la vettura protagonista dell’articolo: mentre la Giulia Quadrifoglio è raffinata, lussuosa e facile da gestire, la 155 da corsa è sfacciata, rumorosa, e ingombrante nel migliore dei casi. Detto altrimenti, per domare una belva del genere occorre avere delle capacità al volante non indifferenti. Solo chi sa davvero il fatto suo saprà sfruttarne a pieno il potenziale.

L’Alfa Romeo 155 Touring Car del 1995 offerta è stata realizzata da Alfa Corse e dispone del telaio sportivo numero 005. L’esemplare è stato consegnato alla squadra satellite Alfa di Milano, Euroteam per la stagione DTM 1995. Nella sua prima apparizione, la 155 ha rimediato un onorevole sesto posto e una pole position nel round ITC inaugurale di Helsinki. La compagine finì decima nella graduatoria generale del DTM per quell’anno. Il mezzo è stato ceduto a vari team durante gli anni ’90, dove ha ottenuto un discreto successo.

Livrea inconfondibile

Fino al punto in cui è passata all’attuale venditore nel 2017, il quale l’ha spedita al personale specializzato delle aziende Fabrizio Pandolfi, Lindlmaier Motortechnik e Scuderia GT per una completa ricostruzione di telaio, motore e sospensioni, per un investimento complessivo di 170 mila euro, pur conservando la sua inconfondibile livrea arancione Jagermeister.

Il modello è predisposto per gli eventi DTM “Youngtimer” e Revival e dovrebbe essere venduta per circa 700 mila euro. La storia del motorsport dell’Alfa Romeo è illustre, ma le sue imprese degli anni 80-90 a volte vengono trascurate per gli anni ’50 e ’60. Grazie a tale 155 l’epoca ottiene il rispetto che merita.