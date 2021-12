Nuova Fiat Tipo: quale destino?

La nuova Fiat Tipo ancora per diversi anni farà parte della gamma della principale casa automobilistica italiana. Tuttavia ci si inizia a chiedere quello che accadrà quando in futuro la vettura inevitabilmente uscirà di produzione. A quel punto le strade sono due: portare sul mercato una nuova generazione o dire addio alla vettura.

Quale futuro per la nuova Fiat Tipo?

Se già negli scorsi anni si parlava del possibile addio della nuova Fiat Tipo, adesso il suo destino sembra essere più incerto. La vettura potrebbe continuare ad essere protagonista nella gamma di Fiat ma sotto un’altra veste. Si dice infatti che la futura generazione potrebbe trasformarsi in un SUV. Ovviamente si tratta per il momento di semplici supposizioni. Solo con il piano industriale di Stellantis potremo sapere con certezza se c’è ancora futuro per questa auto ed eventualmente che tipo di futuro.

Ci sarebbe anche un’altra ipotesi secondo cui la nuova Fiat Tipo continuerebbe ad esistere in una triplice versione: SUV, berlina compatta e Station Wagon. Insomma si tratterebbe di una situazione simile a quella attuale con la sostituzione della versione Cross con un SUV vero e proprio. Ovviamente non possiamo escludere che la casa italiana possa avere altri piani per il segmento C e quindi possa decidere di eliminare totalmente questa vettura dalla sua gamma.

Ad esempio si parla anche della possibile nascita di una famiglia di Fiat Panda con modelli anche nel segmento C e in quel caso forse per una nuova Fiat Tipo non ci sarebbe più spazio.

Vedremo dunque cosa emergerà nei prossimi mesi a proposito del destino della nuova Fiat Tipo. Qualche informazioni in più la dovremmo avere il prossimo 1 marzo 2022 quando il gruppo Stellantis rivelerà il piano strategico per i suoi 14 marchi. Per il momento quindi ci toccherà aspettare prima di poter aggiungere altro su questa auto che comunque da quando è tornata sul mercato ha raccolto molti consensi per un rapporto qualità prezzo davvero interessante.

