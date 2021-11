Fiat Tipo Cross Station Wagon: ecco cosa rivela l’ultimo prototipo [Foto spia]

L’ultimo restyling della Fiat Tipo è stato presentato da poco come aggiornamento di metà ciclo dell’attuale generazione che gli consentirà di affrontare il resto della sua vita commerciale.

La casa automobilistica torinese ha approfittato di questo update per lanciare una nuova versione con il nome di Tipo Cross. Si tratta di una variante molto interessante, considerando il grande successo che stanno ottenendo i SUV in Europa.

Fiat Tipo Cross Station Wagon: un nuovo prototipo completamente camuffato è stato avvistato in strada

Lo storico marchio di Torino ha preso come punto di partenza la Tipo a cinque porte per creare un modello capace di affrontare artisti del calibro di Ford Focus Active e Kia XCeed. Detto ciò, sappiamo che Fiat sta lavorando sulla versione station wagon della Fiat Tipo Cross e ciò è stato confermato anche da alcune foto spia pubblicate su Facebook nelle scorse ore da Walter Vayr che ci mostrano in azione l’ultimo prototipo completamente camuffato della vettura.

Identificata dal leaker come Fiat Tipo CrossWagon 2022, dovrebbe condividere tutte le caratteristiche della versione berlina, fra cui l’altezza da terra aumentata di circa 4 cm, la trazione anteriore, la nuova griglia frontale, le barre al tetto e varie protezioni in plastica effetto alluminio presenti sulla carrozzeria.

Purtroppo, il muletto non rivela granché, ma possiamo vedere uno strano rivestimento nero sulla parte frontale, sui passaruota anteriori e posteriori e sul retro. Dunque, la nuova Fiat Tipo Cross Station Wagon non dovrebbe portare grosse sorprese a livello estetico rispetto al modello standard.

Riguardo i motori, le esigenti normative sulle emissioni presenti in Europa dovrebbero portare la casa automobilistica torinese ad utilizzare il benzina T3 da 1 litro con potenza di 100 CV, il diesel Multijet da 1.3 litri da 95 CV e il diesel Multijet da 1.6 litri da 130 CV. Tutti i powertrain saranno abbinati a un cambio manuale e alla trazione anteriore, come anticipato già ad inizio articolo.

Per quanto concerne il debutto ufficiale, la nuova Tipo Cross Station Wagon dovrebbe essere presentata entro la fine di quest’anno come model year 2022 e arrivare nelle concessionarie europee nella prima metà del prossimo anno. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire maggiori informazioni.