Peugeot: tutte le novità dal 2022 al 2025

Peugeot vuole continuare ad essere protagonista nel settore automobilistico anche nei prossimi anni dopo i successi ottenuti negli ultimi anni sotto la guida dell’attuale CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato che adesso ha lasciato le redini della casa automobilistica del Leone a Linda Jackson.

Peugeot: ecco tutte le novità che arriveranno dal 2022 al 2025

Per poter ancora essere al centro delle attenzioni e dei desideri dei clienti di tutto il mondo, la casa automobilistica transalpina lancerà diverse novità nei prossimi anni. In particolare il marchio automobilistico del Leone sarà particolarmente attivo nel triennio che va dal 2022 al 2025.

Se il 2021 ha già portato gustose novità per la casa francese di Stellantis, con l’arrivo della nuova 308 e della sua variante SW station wagon, la gamma di Peugeot dovrebbe continuare a crescere con l’arrivo di due nuovi modelli. In primo luogo, arriverà un SUV coupé. Questo modello manterrà la piattaforma della berlina a tre volumi ma avrà un aspetto più avventuroso, una maggiore altezza da terra e una linea del tetto assai spiovente.

Come la Renault Mégane, la Peugeot 308 evolverà verso l’elettrico ma non prima del 2023. Attualmente vi sono poche informazioni al riguardo, tranne chela futura e-308 dovrebbe disporre di nuove batterie con uno o due livelli di potenza.

Nel 2022 dovrebbe arrivare il momento giusto per il restyling di Peugeot 508 con un previsto aumento dell’autonomia. Per quanto riguarda il segmento dei veicoli commerciali leggeri, l’intera gamma, composta da Rifter, Partner e Boxer, beneficerà di una revisione del design nei prossimi mesi. Un gradito restyling per le linee delle vetture che risalgono al 2018.

Il 2023 sarà ricordato da Peugeot come l’anno dei SUV. Infatti oltre al debutto della versione SUV coupè della 308 ci sarà un corposo aggiornamento per le 3008 e 5008 che riceveranno per la prima volta una versione completamente elettrica. Queste auto in futuro dovrebbero avere un ruolo importante per la crescita del marchio transalpino a livello globale.

Nel 2024 assisteremo a due importanti restyling. Peugeot infatti porterà sul mercato le nuove 208 e 2008 che nonostante i successi che stanno riscuotendo nel 2024 subiranno lievi modifiche per essere ancora al passo coi tempi.

Infine nel 2025 la casa automobilistica del Leone dovrebbe lanciare un nuovo modello del tutto inedito. Si dovrebbe trattare di un SUV compatto pensato per la città che arriverà solo e soltanto in versione completamente elettrica. Per questo modello però bisogna ancora aspettare conferme ufficiali che potrebbero arrivare nel corso del primo trimestre del 2022.

