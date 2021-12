Dodge si prepara a lanciare il suo primo prototipo elettrico

Il 2022 sarà un anno importante per Dodge. Il marchio americano di Stellantis si prepara infatti ad una vera rivoluzione che avrà inizio proprio l’anno prossimo. Il primo passo verso questi importanti cambiamenti alla gamma della casa americana di Muscle Car avverrà con la presentazione del primo prototipo elettrico al 100 per cento che il brand del gruppo Stellantis svelerà agli inizi del 2022.

Nel 2022 inizia la rivoluzione per il marchio Dodge con il primo prototipo di un modello completamente elettrico

Questo prototipo che Dodge presenterà il prossimo anno farà da preludio allo sbarco sul mercato della prima auto completamente elettrica della casa automobilistica americana che avverrà nel corso del 2024, come precisato dai dirigenti del brand di Stellantis nelle scorse settimane. Si tratterà ancora di muscle car solo che questa volta le auto ad alte prestazioni saranno caratterizzate da motori a batteria e a zero emissioni.

Altro momento importante che riguarderà la casa statunitense nel 2022 sarà l’introduzione nella sua gamma del primo modello elettrificato. Questa nuova auto arriverà entro la fine del prossimo anno e a quanto pare non si tratterà della versione elettrificata di uno dei modelli attuali come si era pensato fino a poco tempo fa ma di un veicolo inedito.

Ovviamente la cosa più importante per Dodge sarà trovare un modo per far digerire ai suoi fedelissimi clienti questo passaggio alla mobilità completamente elettrica. Si tratta di una cosa non facile se si considera che il produttore di auto da sempre punta sulla prestazioni e sulla potenza dei suoi motori. Quindi al pari di Alfa Romeo in Italia e forse anche di più, occorrerà molta pazienza e le giuste strategie nei prossimi anni per evitare di disperdere un patrimonio di fan davvero unico al mondo.

