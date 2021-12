Nuova Citroën C3: comfort e connettività sono i suoi punti di forza

La nuova Citroën C3 è stata progettata per soddisfare le principali esigenze dei consumatori brasiliani e sudamericani. Con caratteristiche importanti che sono molto apprezzate da questi clienti, come tecnologia, versatilità e comfort, il modello incorpora l’esperienza di un SUV all’interno di una berlina.

Uno dei punti di forza della nuova C3 è il suo spazio interno per differenziarsi nel suo segmento. La vettura è stata progettata pensando ai SUV, con proporzioni un po’ verticali e davvero uniche, ampliando il suo spazio interno e tenendo conto delle aspettative dei clienti brasiliani.

Nuova Citroën C3: la vettura è stata studiata per soddisfare le principali esigenze dei consumatori sudamericani

Il modello è stato progettato per offrire un’esperienza unica, funzionale e piacevole agli occupanti, che devono stare comodi e rimanere connessi per ascoltare la loro musica preferita e utilizzare lo smartphone come se fossero a casa.

La nuova Citroën C3 propone tanto spazio a bordo, pensato per ospitare comodamente cinque persone. La sua piattaforma, con un ottimo passo, offre un’ottima abitabilità interna. Gli occupanti dei sedili posteriori hanno uno dei migliori spazi per le gambe del segmento.

Con sedili accoglienti, progettati per offrire il tipico benessere di Citroën, il modello propone comunque ottime condizioni di guida fornite dalla sua posizione più alta. Con queste caratteristiche, Citroën combina tutta l’agilità di una berlina con un eccellente spazio interno e un comfort per tutti gli occupanti.

Un’auto moderna e versatile, ideale per i clienti che cercano un’alternativa autentica e originale da utilizzare quotidianamente e nel weekend. La nuova C3 viene fornita anche con pratici vani portaoggetti e di uno dei bagagliai più generosi del segmento. I comandi al volante offrono invece un vero comfort in termini di ergonomia e sicurezza.

La casa automobilistica francese si è concentrata molto sulla connettività

La connettività è essenziale in questi giorni e rappresenta un altro punto forte nel design della nuova Citroën C3, progettata per facilitare la vita quotidiana dei consumatori. A bordo troviamo il Citroën Connect Touchscreen da 10 pollici che consente il mirroring 100% wireless dello smartphone e supporta il riconoscimento vocale attivo tramite volante.

Attraverso lo studio del comportamento dei clienti in relazione all’utilizzo delle nuove tecnologie, Citroën ha perfezionato la funzione smartphone integration nella vettura, creando apparecchiature dedicate e uniche per rendere la vita più facile agli utenti: la posizione specifica per lo smartphone nella console centrale, i tre punti di attacco dove alloggiano i supporti per smartphone, tre porte USB di ricarica rapida e una presa da 12V.

L’arrivo nel mercato brasiliano e sudamericano della nuova Citroën C3 è previsto nel 2022 e inoltre è il primo modello appartenente al progetto C-Cubed che prevede il lancio di tre veicoli focalizzati sul mercato locale entro il 2024.