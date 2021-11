Nuova Citroën C3: ecco come si presenta la versione base [Foto]

Stellantis sta completando i test sulla nuova Citroën C3 che arriverà sul mercato brasiliano nel corso del primo trimestre del 2022. Nelle scorse ore, sono state pubblicate in rete delle esclusive foto spia che rivelano come sarà la versione base della vettura con sotto il cofano il motore Firefly da 1 litro.

Oltre a questa unità, la nuova generazione della vettura sarà disponibile con il propulsore FlexStart 16V da 1.6 litri nelle versioni più costose. Come anticipato già in precedenti articoli, la Citroën C3 2023 sarà disponibile per l’ordine in Brasile a partire da gennaio.

Nuova Citroën C3: avvistato un primo prototipo della versione base

Dalle versioni entry-level, che saranno equipaggiate dal motore Firefly 1.0, la nuova vettura avrà il tipico stile di un modello avventuroso. A livello estetico, le uniche differenze fra la versione base e la top di gamma sono i cerchi in acciaio con coprimozzi e l’assenza di fari ausiliari, almeno secondo quanto dimostrato dall’ultimo prototipo avvistato in foto.

Anche la vernice bicolore sarà disponibile per la versione entry-level. Il muletto della nuova C3 aveva cerchi in acciaio da 15” dotati di pneumatici Goodyear Efficient Grip Performance con dimensioni di 195/65 R15.

All’interno sono previste una serie di modifiche al rivestimento. La trama bicolore dovrebbe essere limitata soltanto alle varianti più costose. La nuova Citroën C3 base, con Firefly da 1 litro, arriverà in Brasile supportando già i nuovi standard sulle emissioni del programma Proconve PL7, quindi potenza e coppia potrebbero essere previste.

Attualmente, il motore che equipaggia la Fiat Argo propone 72 CV di potenza a 6000 g/min e 102 Nm di coppia massima a 3250 g/min con alimentazione tramite benzina. Con etanolo, invece, abbiamo 77 CV a 6250 g/min e 107 Nm a 3250 g/min. In entrambi casi è presente un cambio manuale a 5 marce.

Oltre al Firefly 1.0 nelle versioni Access, la Citroën C3 2023 avrà lo stesso FlexStart 16V da 1.6 litri in versione aggiornata che ha debuttato sulla Peugeot 208. Tale powertrain riesce a proporre 118 CV a 5750 g/min e 152 Nm a 4750 g/min con etanolo e 115 CV a 5750 g/min e 151 Nm a 4000 g/min con benzina.

A seconda della variante scelta, il propulsore può essere abbinato a una trasmissione manuale a 5 rapporti o automatica a 6 velocità.