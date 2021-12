Peugeot 208 sostituita da due SUV a Trnava

I SUV Citroën C3 Aircross e Opel Crossland saranno prodotti dal gruppo Stellantis nel suo stabilimento di Trnava in Slovacchia al posto della Peugeot 208. La notizia arriva direttamente dalla Francia. Secondo un sito specializzato, la Peugeot 208 sarà trasferita nella fabbrica di Kenitra in Marocco, a partire dal 2023. Lo stabilimento di Trnava continuerà a produrre la Citroën C3, a cui si aggiungeranno le cosiddette “Smart car” Citroën C3 Aircross e, nel 2024, la Opel Crossland.

Citroen C3 Aircross e Opel Crossland prenderanno il posto di Peugeot 208 presso lo stabilimento di Trnava

Stellantis Slovacchia non ha confermato le informazioni, ma secondo un giornale locale, due fonti interne alla fabbrica del gruppo automobilistico in Slovacchia hanno affermato che di un cambiamento simile si parla da molto tempo.

A giugno, il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha annunciato un investimento di 180 milioni di euro nell’ampliamento della produzione. Si dice anche che la versione completamente elettrica di Peugeot 208 potrebbe venire prodotta in Spagna nello stabilimento che Stellantis ha a Saragozza.

Dunque lo stabilimento Stellantis di Trnava si prepara all’addio alla vettura di Peugeot e a questi importanti cambiamenti che caratterizzeranno le sue linee di produzione a partire dall’anno 2023. Pertanto il 2022 sarà un anno di transizione per la fabbrica che comunque continuerà a rimanere centrale nei piani di Stellantis che il prossimo anno svelerà il suo piano strategico per il futuro rivelando non solo tutti i nuovi modelli che arriveranno per i suoi 14 brand ma anche i piani per le sue fabbriche sparse in tutto il mondo.

Che Peugeot 208 sarebbe stata prodotta altrove era già noto quello che non si sapeva ancora con precisione è con quali modelli sarebbe stata sostituita. Adesso se queste indiscrezioni provenienti dalla Francia risulteranno veritiere, sappiamo già quali veicoli prenderanno il suo posto.

