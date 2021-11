Fiat 500 e Peugeot 208 fra le elettriche più vendute in Europa

La classifica JATO Dynamics di ottobre 2021 recita così: Fiat 500 e Peugeot 208 fra le 10 elettriche più vendute in Europa: al sesto e ottavo posto. Al primo posto la Renault Zoe (6.438), poi Volkswagen ID.3 (5.539), Dacia Spring (5.277), Skoda Enyaq (5.166), Volkswagen ID.4 (4.847); quindi Fiat 500 (4.344) sesta, Kia Niro (4.237), Peugeot 208 (4.117) ottova, Hyundai Ioniq 5 (3.286) e Smart fortwo (3.235).

Elettriche sempre più in crescita. Infatti, l’analista JATO, Felipe Munoz, dice che le Case automobilistiche sono costrette a dare la priorità ai loro segmenti più venduti. Tradotto: i pochi semiconduttori disponibili vengono utilizzati esclusivamente per produrre SUV ed elettriche, come la Fiat 500 (che è disponibile anche termica).

Le macchine a batteria, insieme alle ibride, hanno raggiunto il nuovo record mensile del 22,9% di penetrazione di mercato (il diesel è sceso al di sotto del 19%). I SUV sono schizzati dal 40,7% di ottobre 2020 al nuovo massimo storico del 46,8%. Il segmento dominare i Gruppi Volkswagen, Stellantis e Hyundai-Kia.

Fiat 500 e Peugeot 208 in promozione

Ma a spingere Fiat 500 e Peugeot 208 elettriche ci sono anche le promozioni a livello nazionale. Anche se da noi non c’è più un euro di incentivi.

Per esempio, in Italia, per le 500 ci sono due anni di ricarica forniti da F2M eSolutions presso le stazioni pubbliche hanno validità di 24 mesi dall’attivazione e corrispondono a circa 2000 kW necessari a percorrere 16.000 km in modalità elettrica, stimata quale percorrenza media su un periodo di due anni, secondo il ciclo WLTP, di una vettura elettrica.

La Nuova 500 Action parte da un listino di € 26.500 (IPT e contributo PFU esclusi), prezzo promo € 22.800 solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank più € 1.000 per i 2 anni di ricariche pubbliche

Anticipo 8.960, 36 rate mensili di € 159. Valore Garantito Futuro 12.787,84. Credito 15.406,55 (servizio marchiatura 200, Polizza Pneumatici 25,55 oltre al servizio di 2 anni di ricarica pubblica Free2Move facoltativo 1.000). Interessi 2.979,29. Importo dovuto dal consumatore 18.520,84. TAN fisso 6,85% (salvo arrotondamento) – TAEG 8,99%. Km totali 45.000, costo supero 0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione.

Classifica generale modelli più venduti in Europa

Invece, in tutto, comprese le termiche, chi vince? La Peugeot 2008 per la prima volta dal suo lancio nel 2013, con 18.836 esemplari immatricolati (+9% su ottobre 2020 e +33% sull’analogo mese del 2019). Poi la Renault Clio, con 14.296, e quindi ancora Stellantis con Peugeot 208, a 13.888. Seguono Dacia Sandero (13.691), Fiat 500 (13.004), Fiat Panda (12.623), Ford Focus (1.578), Hyundai Tucson (12.089), Volkswagen T-Roc (11.948), Citroën C3 (11.505). Morale: 5 Stellantis nella top ten.