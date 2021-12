Peugeot: la nuova identità aziendale arriva nelle concessionarie

Peugeot ha deciso di aggiornare la rete di vendita al dettaglio presente nel Regno Unito in linea con la sua nuova identità aziendale, che ha visto il marchio riposizionarsi per riflettere maggiormente la sola pluripremiata gamma di prodotti.

Con le trasformazioni del sito già in corso e un piano in atto per l’implementazione in tutta la rete in UK, i clienti che visitano le concessionarie Peugeot avranno la possibilità di apprezzare luoghi rinnovati con il nuovo logo della casa del Leone, aggiornato e di grande impatto.

Peugeot: il nuovo logo del Leone sbarca ufficialmente nelle concessionarie

La nuova identità aziendale di Peugeot comporterà un aggiornamento visivo dei suoi showroom in tutto il paese, con cambiamenti visibili sia all’interno che all’esterno. In linea con la nuova identità introdotta all’inizio 2021, il nuovo emblema del Leone sarà visibile sulla parte esterna delle concessionarie, così come all’interno e nelle aree reception e post-vendita.

Il primo rivenditore a ricevere il nuovo design è Robinson & Day West London che sta già accogliendo i suoi clienti per far scoprire il nuovo look del marchio. Tutti gli altri rivenditori presenti nel Regno Unito seguiranno presto l’esempio.

L’aggiornamento delle concessionarie è in corso con l’avvicinarsi dell’arrivo nel mercato britannico della nuova Peugeot 308, il primo veicolo a indossare il nuovo emblema del Leone sulla griglia, sul portellone e sui pannelli laterali (a seconda della versione).

Il nuovo logo Peugeot è l’undicesimo aggiornamento effettuato dal 1850. Creato dal Peugeot Design Lab è caratterizzato da una testa di Leone ruggente all’interno di uno stemma e ora con un nuovo design che rappresenta la posizione adattata di Peugeot sul mercato e la sua evoluzione.

Nei prossimi mesi debutterà in UK la nuova 308

Il brand di Stellantis ha riscosso molto successo con la sua attuale gamma di veicoli, che include la e-208 e l’e-2008 100% elettrici e sta proseguendo verso l’elettrificazione, impegnandosi ad offrire una variante elettrificata su tutta la sua intera gamma di modelli dal 2024.

Tutte le concessionarie Peugeot avranno completato l’adozione della nuova identità aziendale in tempo per l’arrivo della nuova 308 nel Regno Unito, previsto da aprile a maggio 2022.

Al momento del lancio, la terza generazione della vettura proporrà anche due propulsori ibridi plug-in, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere tra motori elettrificati e a combustione interna in base alle esigenze personali. Inoltre, la casa automobilistica francese prevede di completare la line-up dell’auto con l’arrivo della variante completamente elettrica nel 2023.

Steven Wass, direttore marketing di Peugeot UK, ha affermato che l’introduzione della nuova identità di Peugeot nelle concessionarie del paese consente al brand di dimostrare il lavoro fatto fino ad ora per rinvigorire e sviluppare il marchio e la gamma di modelli. Il nuovo logo del Leone riflette il lavoro in corso con la strategia di elettrificazione.